Kamp-Lintfort: Pandemie kann nur gemeinsam überwunden werden

Torsten Braun ist Hygienefachkraft am St. Bernhard Hospital in Kamp-Lintfort. Foto: Bettina Engel-AlbustinMOERS​

In der Serie "Das war mein Corona-Jahr" erzählt Torsten Braun, Hygienefachkraft am St. Bernhard-Hospital, wie er sich Mut macht.

Kamp-Lintfort. Über den Wunsch, in der Pandemie zusammenzuhalten und dank des Rückhalts der Familie eine Mammutaufgabe zu stemmen, erzählt in unserer Serie "Mein Corona-Jahr" Torsten Braun, Hygienefachkraft am Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital:

"2020 ist für uns alle ein in jeder Hinsicht spezielles Jahr. Als Fachkrankenpfleger für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention habe ich dieses Jahr als besonders intensiv empfunden. Rein fachlich bietet diese Pandemie alles, was es zu einer beruflichen Herausforderung braucht.

Gefordert, wie nie zuvor

Im professionellen Sinne genieße ich diese Zeit, weil ich gefordert bin, wie nie zuvor. Es macht mir großen Spaß, mich ständig neuen Situationen zu stellen, neue Aufgaben anzunehmen und Lösungen für die großen und kleinen Probleme zu suchen. Da kommt es oft vor, dass die Tätigkeit eine 24/7-Beschäftigung ist.

Neben der fachlichen Seite leidet der Privatmann Torsten Braun aber auch unter den Einschränkungen, die diese Pandemie mit sich bringt. Auch mich begleiten Sorgen und Ängste, wie jede anderen auch. Auch wenn ich vielleicht rationaler mit der Problematik umgehen kann. Auch mir fehlt das „normale“ Leben – Freunde und Familie treffen, Konzert- oder Kinobesuche.

"Verharmloser und Leugner ärgern mich"

Aber ich sehe auch die Notwendigkeit all der Maßnahmen. Bereits im Krankenhausbetrieb ist es spürbar, wie wirksam ergriffene Maßnahmen sind, wenn sie von allen mitgetragen und umgesetzt werden. Gleiches gilt selbstverständlich auch für die Gesamtgesellschaft. Umso mehr ärgern mich Verharmloser, Leugner und die Menschen, die sich über notwendige Regeln hinwegzusetzen meinen. Solch eine Pandemie kann nur gemeinsam überwunden werden. Diesen Zusammenhalt wünsche ich mir.

"Wir haben Leid und Tod erlebt"

Im St. Bernhard-Hospital spüre ich diesen Zusammenhalt! Wir haben bisher vieles geschafft. Wir haben schlimme Tage erlebt, aber eben auch gemeinsam überstanden. Wir haben die Tücken des Virus und der Krankheit kennengelernt, wir haben Leid und Tod erlebt. Aber wir machen uns immer wieder Mut, stehen zueinander und werden diese Krise gemeinsam bewältigen.

Allen Mitarbeiter*Innen, ob Pflegekraft, Arzt, Service- oder Reinigungskraft, gebührt größter Respekt und herzlicher Dank! Ihr leistet Großartiges. Besonders dankbar bin ich jedoch meiner Familie. Dort erfahre ich großen Rückhalt und viel Verständnis. Sie halten mir den Rücken frei, weswegen ich überhaupt in der Lage bin, mich dieser Mammutaufgabe zu stellen."