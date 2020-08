Kamp-Lintfort: Rathausplatz nach Karl Flügel benannt

Ehrengast Karin Flügel, Ehefrau des ehemaligen Bürgermeisters Karl Flügel, links, und Bürgermeister Christoph Landscheidt enthüllen die neue Beschilderung in Kamp-Lintfort am Rathaus. Der Rathausplatz wurde in Erinnerung an den ehemaligen langjährigen Bürgermeister Karl Flügel umbenannt.