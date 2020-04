Kamp-Lintfort: Studenten geben wegen Corona online Nachhilfe

Kamp-Lintfort. Student Gavin Porteous aus Kamp-Lintfort bietet mit vier Kommilitonen der Hochschule Rhein-Waal nun Schulwissen per Videokonferenz an.

„Als die Quarantäne begann, habe ich mich verloren gefühlt, weil ich einfach zu Hause war und nichts zu tun hatte“, gesteht Gavin Porteous. Der 18-Jährige studiert an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort und muss momentan auf seinen Nebenjob verzichten: Nachhilfe geben. Nach einem Gespräch mit seiner Mutter kamen die beiden auf die Idee, eine Plattform zu gründen, um die Nachhilfe weiterhin anbieten zu können. Mit „Classmates“ wollen er und weitere Studenten Schüler vor der Langeweile bewahren und ihre schulischen Lücken schließen.

Das Angebot richtet sich an Schüler von der fünften bis zur neunten Klasse. Zu fünft möchten die Studenten jeweils einstündige Lerneinheiten über die Videokonferenz-Plattform „Zoom“ anbieten. Es soll, im Gegensatz zur Schule, kein vorgefertigter Lehrplan vorgelegt werden, sondern die Schüler können sich Themenpakete aussuchen, die sie auffrischen wollen. Diese Themenpakete sollen in Kleingruppen von bis zu sechs Schülern in circa drei bis fünf Unterrichtsstunden ausgearbeitet werden. So stehen für die Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch jeweils Bruchrechnung, die Analyse von Gedichten und Zeitformen auf dem Plan für das digitale Klassenzimmer. https://www.nrz.de/region/niederrhein/wegen-coronavirus-nachhilfeinstitute-setzen-auf-digitales-lernen-id228755947.html

Gavin Porteous spricht Englisch fließend, das kommt ihm als Nachhilfelehrer zugute

Die Studenten möchten aber auch den sozialen Aspekt nicht vernachlässigen und die Einheiten mit mehreren Gruppenübungen interessant und dynamisch gestalten. Vor allem sei es aber auch wichtig, die persönliche Erfahrung den Nachhilfeschülern mit auf den Weg zu geben, findet die Studentin Yekta Ahmadizadeh. „Ich hatte in meiner Schulzeit viel Stress und oft das Gefühl, dass ich es nicht auf die Universität schaffe. Ich habe noch jemanden gebraucht, der mir persönliche Erfahrung vermittelt, um produktiver und effektiver zu werden. Deshalb möchte ich den Schülern zeigen, dass sie ihre Ziele erreichen können und dass lernen nicht nur anstrengend ist. Es kann nämlich auch Spaß machen.“

Dass aber auch Nachhilfe geben Spaß machen kann, weiß die Mehrheit der fünf Studenten. Sie haben schon Erfahrung und sind deshalb zuversichtlich, ihr Angebot auf einem guten Level anbieten zu können. Gavin Porteous gibt zum Beispiel seit zweieinhalb Jahren Englisch-Nachhilfe, da er Muttersprachler ist. Sein Vater kommt aus Neuseeland und dementsprechend wird zu Hause sehr viel Englisch gesprochen. Ob auf Englisch oder Deutsch etwas erklärt werden muss, spielt für Gavin keine Rolle, weil er beides fließend beherrscht.

„Ich finde die Sprache wird immer wichtiger, je internationaler wir werden. Das merken wir ja auch in der aktuellen Zeit. Besonders jungen Kindern Englisch beizubringen hat einen großen Wert für mich, weil sie als Weltsprache immer mehr Einfluss auch im Alltag hat.“

>>> Projekt soll weitergehen

„Classmates“ ist bereits gestartet. Kosten: 5 Euro die Stunde, pro Person. Wenn die Schüler der Unterstufe voraussichtlich ab dem 4. Mai wieder in die Schule können, soll das Angebot dennoch erhalten bleiben.

Porteous: „Lücken schließen kann man immer. Vor allem jetzt, weil wahrscheinlich viele Schüler durch die unterrichtsfreie Zeit mit dem Stoff hinterherhängen.“ Informationen unter www.theclassmates.de