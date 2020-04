Kamp-Lintfort: Unbekannte spannen Seil über die Fahrbahn

Kamp-Lintfort. Riesiges Glück hatte ein 68-jähriger Moerser, als er die Rayer Straße in Kamp-Lintfort befuhr. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mit riesigem Glück war am späten Mittwochabend ein 68-jähriger Moerser Autofahrer in Kamp-Lintfort unterwegs. Er befuhr gegen 23.30 Uhr die Rayer Straße zwischen der Norddeutschlandstraße und der Neenrathstraße. Auf der Höhe des Anrathskanal bemerkte der Moerser plötzlich ein Seil, das in einer Höhe von 50 cm quer über die Fahrbahn gespannt war. Unbekannte hatten das Seil an einem Baum befestigt und quer über der Fahrbahn mit zwei schweren Paketen mit Bauschutt verbunden, die am gegenüberliegenden Fahrbahnrand lagen.

Der aufmerksame Moerser entfernte das Seil und verständigte die Polizei. Unklar ist, ob ein Unbekannter hier mit Hilfe der Physik die Bauschuttsäcke schnell und gezielt von der Ladefläche eines Autos (durch Anfahren mit dem Pkw) gezogen hat und das Seil vergaß oder ob hier ein lebensgefährlicher Versuch unternommen wurde, andere Verkehrsteilnehmer zu verletzen.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen, sich an die Wache Kamp-Lintfort unter 02842/93 40 zu wenden.