Kamp-Lintfort: Vandalismus auf der Landesgartenschau

Auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort (Archivbild) hat es am Wochenende Vandalismus gegeben.

Kamp-Lintfort. Gleich zweimal richten Unbekannte am Wochenende Schaden auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Unliebsamen Besuch gab es am Wochenende auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Durch Vandalismus entstand hoher Sachschaden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zum Gelände der Landesgartenschau. Ein Interesse an Pflanzen oder Botanik war laut Mitteilung der Polizei offenbar nicht vorhanden, denn die Eindringlinge suchten die Abkühlung in einem dort aufgebauten Whirlpool. Dabei verunreinigten sie allerdings das Wasser.

Doch damit nicht genug: Offenbar hatte den Eindringlingen die Location so gut gefallen, dass sie in der folgenden Nacht zurückkehrten. Diesmal allerdings waren die ausgestellten Becken mit einer Abdeckungen verschlossen worden, um das nächtliche Baden und Verunreinigen des Wassers zu verhindern.

Die Polizei: „An dieser Stelle wird es zusätzlich zur Straftat nun unfair, sinnfrei und gemein: Wohl aus Frust und Ärger öffneten die Unbekannten eine Abdeckung des Pools und warfen mehrere Pflanzen eines Verkaufsstandes in das Wasser.“ Die Folgen für den Aussteller sind erheblich: Die Reinigung des Pools wird laut Mitteilung im dreistelligen Euro-Bereich liegen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 / 9340.