Kamp-Lintfort: Varieté-Abend am Georg-Forster-Gymnasium

Es wurde ein langer Abend am Donnerstag, als Schülerinnen und Schüler des Georg-Forster-Gymnasiums in Kamp-Lintfort zum Varieté eingeladen hatten: 23 verschiedene Programmpunkte und 128 Teilnehmer unterhielten die 700 Gäste in der voll besetzten Stadthalle.

Dabei hatte es zu Anfang gar nicht danach ausgesehen: „Im Januar hatten wir nur drei Anmeldungen und wollten die Veranstaltung schon absagen. Und jetzt zeigen die Schüler voller Herzblut ihr Können“, zeigte sich die stellvertretende Schulleiterin und Organisatorin Dietlind Frommann-Grün sichtlich zufrieden.

Gezeigt wurde alles, was die Schultalente zu bieten haben und meist schon in ihrer Freizeit tun. Es traten

Mit Schwung. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

diverse Tanzgruppen auf. Hip-Hop und Pop waren da ebenso gefragt wie Folklore. In festliche Gewänder gehüllt zeigte eine bosnische Gruppe einen albanischen Tanz. Ganz mutig: Eine Fünftklässlerin stellte sich ganz allein auf die Bühne und spielte ein Bratschen-Solo, bei dem sie sich sogar kurzfristig gegen die Playback-Begleitung entschied.

Zu sehen gab es auch ein römisches Drama. Kinder, die Lateinunterricht haben, zeigten in dem Kurzfilm „Homines Honoris – Ehrenmenschen“ auf sehr lebendige Weise, dass die Sprache der alten Römer keineswegs eine tote Sprache sein muss. Durch das abwechslungsreiche Programm führten souverän Inken Fischer und Tim Brüninghaus, beide aus der Jahrgangsstufe 12. Besonders liebevoll kündigten sie den Auftritt der Lehrerinnen Sarah Wolff und Sonja Hackstein an. Die verzauberten das Publikum mit der gefühlvollen Ballade „Someone like you“ von Adèle und „Chandelier“ von Sia.

Maria Jukupi ist an diesem Abend mit ihrem Mann gekommen, um sich das Varieté anzuschauen – ganz besonders natürlich den Auftritt ihrer Tochter Mayeda. Diese wirbelte an der Seite einer Klassenkameradin

Mit Herz. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

mit einem roten Gymnastik-Band über die Bühne. „Der Auftritt kam ganz spontan, sie hat erst ein paar Tage geübt. Aber, oh Gott, war sie aufgeregt, sie konnte nicht schlafen“, erzählte die Mutter sichtlich stolz über den Auftritt ihrer Tochter. Aber auch davon abgesehen begeisterten sie die Aufführungen. „Bis jetzt haben mich der Latein-Film und die Mädels vom Kunstturnen besonders überzeugt.“ Bei den Kunstturnerinnen handelt sich um die Lintforter Gymgirls.

Die Mädchen wirbeln durch die Luft, werfen sich gegenseitig in die Höhe und springen wie kleine, glitzernde Flummis über die extra aufgebaute Matte und über einen Balken. Dafür wurde die Gruppe im Alter zwischen 8 und 22 Jahren auch mit tosendem Applaus belohnt.

Ein schöner Abend, der trotzdem auch ein wenig im Zeichen des Coronavirus stand: „Im Vorfeld gab es Kritik von Eltern. Diese wollten, dass wir die Veranstaltung wegen Corona absagen, aber ich zwinge ja niemanden auf die Bühne“, erklärte Dietlind Fromman-Grün.