Kamp-Lintfort: Vorerst keine Planung für Ferienprogramm

Ein Bild aus besseren Zeiten: Gartenurlaub für daheimgebliebene Eltern mit ihren Kindern, ein Angebot der Diakonie in Kamp-Lintfort. Archivfoto : Norbert Prümen / FUNKE Foto Services

Kamp-Lintfort. Weil Corona keine verlässliche Planung erlaubt, liegen die Pläne für den Ferienspaß erst mal auf Eis. Stadt will kurzfristig reagieren.

Wegen der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen ist es auch in diesem Jahr nicht möglich, das Sommerferienprogramm „Ferienspaß“ für Kinder und Jugendliche verlässlich zu planen. Das teilt die AG78, eine Arbeitsgruppe aller Träger der Kamp-Lintforter Jugendhilfe, jetzt gemeinsam mit der Stadtverwaltung mit.

Aus diesem Grund kann die gewohnt frühzeitige Vorstellung des Programms und die Anmeldephase wie in den zurückliegenden Jahren nicht stattfinden. „Sollte sich die Situation in den Ferienzeiten deutlich entspannen, sollen zu einem späteren Zeitpunkt jedoch kurzfristig Betreuungsangebote entwickelt werden, um den Kindern und Jugendlichen ein Programm in den Ferien bieten zu können“, erklärt Dezernent Christoph Müllmann.

Ferienprogramme in kleinerem Rahmen

Aktuell gehe die Verwaltung davon aus, dass Ferienprogramme im kleineren Rahmen möglich sein werden. Da konkrete Angebote zurzeit jedoch noch nicht planbar sind, sollen sie zeitnah vor der Durchführung veröffentlicht werden und dann direkt über die jeweiligen Träger buchbar sein.

Der „Ferienspaß“ ist ein Angebot von Vereinen und Trägern der Jugendhilfe aus Kamp-Lintfort, die in den Sommerferien Ferienprogramme mit Tagesbetreuung, Ausflüge und sportliche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche kostengünstig anbieten. Die Stadt Kamp-Lintfort bezuschusst die zahlreichen Angebote mit rund 42.000 Euro.