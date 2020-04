Kamp-Lintfort: Zwei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Kamp-Lintfort. Ein 25-Jähriger aus Xanten und eine gleichaltrige Frau aus Rheinberg stoßen in Kamp-Lintfort mit ihren Wagen zusammen. Sie werden verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kampf-Lintfort sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 25-Jähriger aus Xanten vormittags auf der Prinzenstraße in Richtung Nordtangente. An der Kreuzung Prinzenstraße/Schanzstraße/Kruppstraße bog er nach links in die Kruppstraße ein und kollidierte hier mit dem entgegen kommenden VW Caddy einer 25-jährigen Frau aus Rheinberg.

Die leichten Verletzungen des Xanteners wurden in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt. Die Rheinbergerin musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.