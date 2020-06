Kamp-Lintforter Firma wirbt mit anzüglichem Banner

Kamp-Lintfort. Gerüstbauer Carsten Grund wundert sich: Nach vier Jahren erregt seine Werbung Aufmerksamkeit. Allerdings nicht in der gewünschten Form.

Es ist nicht gerade klein, das Werbebanner, mit dem die Firma Grund Gerüstbau am ihrem Firmensitz an der Oststraße darauf hinweist, dass das Unternehmen Sponsor der Landesgartenschau sei. Das wiederum überrascht den Laga-Geschäftsführer Martin Notthoff. „Wir haben keinen Sponsoring-Vertrag mit der Firma Grund abgeschlossen. Wir wollen nicht, dass das Logo der Gartenschau auf dem Banner auftaucht und werden dagegen auch etwas unternehmen“, erklärte Notthoff auf NRZ-Anfrage am Montag.

„Überaus unpassend“

Das hat auch, aber nicht nur mit einem fehlenden Vertrag zu tun. Vielmehr zeigt das Banner einen Inhalt, den Notthoff als nicht verboten, aber „überaus unpassend“ bezeichnet: „Da gibt es keine zwei Meinungen. Und mit unserem Logo geht das gar nicht zusammen.“ Also selbst wenn die Kamp-Lintforter Firma ein Sponsor wäre, hätte sich die Laga-GmbH geweigert, in einem solchen Kontext aufzutauchen.

Zu sehen ist eine leicht bekleidete junge Frau, die sich – angetan mit hochhackigen Schuhen – an eine Pole-Dance-Stange schmiegt. Dazu der Schriftzug: „Wir lieben unsere Stangen – sportliche Leistung vom Fachmann.“

Auch die Polizei hat sich das Banner schon angeschaut

Ist das nur unglücklich formuliert? Immerhin habe, so Notthoff, auch die Polizei schon genauer hingeschaut – weil das große Banner möglicherweise die Autofahrer ablenken könne. Es habe aber wohl keine Handhabe gegeben. Im Internet ist eine weitere, nicht weniger anzügliche Werbung für den Gerüstbauer zu finden.

Geschäftsführer Carsten Grund wundert sich, dass das Banner in den sozialen Medien für Diskussionsstoff sorgt: „Das hängt mit Unterbrechungen schon seit 2016 da.“ Er räumt ein, dass Grund Gerüstbau kein Sponsor der Laga ist. Er begründet die Darstellung damit, dass man einen „Hingucker“ brauche, um auf ein „Randgeschäft im Bau aufmerksam zu machen, das keiner wahrnehmen will.“ Man wolle vermitteln, dass in seinem Betrieb Leistung und Handwerk zusammen kommen. Er verweist im NRZ-Gespräch darauf, dass es einen Unterschied gebe zwischen dem Sport „Pole-Dance“ und einem Gogo-Girl. Er nehme zur Kenntnis, dass sich manche Leute angegriffen fühlen, aber: „Das ist nicht anders als ein Witz gemeint.“ Im Übrigen werben andere Firmen auch mit der Darstellung von Frauen, erinnert er mit Blick auf Firmen-Kalender.

Die Werbung hängt schon lange in der Eyller Sporthalle

Viele Kamp-Lintforter kennen das hier abgebildete Plakat – ohne Laga-Logo – aus der Eyller Sporthalle.

So sah es am frühen Abend bei der Firma Grund Gerüstbau aus.--- Foto: Laga GmbH

Denn Grund-Gerüstbau gehört auch zu den Sponsoren der Handball-Damen des TuS Linfort. Ob sie ein Problem mit dem Banner haben? Trainerin Bettina Grenz-Klein wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf den Vereinsvorsitzen, ihren Mann Ulrich Klein: „Dazu gebe ich keinen Kommentar ab“, beschied er knapp.

Am frühen Abend informierte Martin Notthoff die Redaktion darüber, dass das Plakat, das unsere Fotografin am Mittag abgelichtet hatte, mittlerweile ausgetauscht sei.