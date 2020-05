Kamp-Lintforter Freibad öffnet am Samstag für Badegäste

Kamp-Lintfort. Wer ab Samstag in die kalten Fluten des Panoramabads am Pappelsee springen will, muss sich auf einiges gefasst machen. Spaß gibt’s aber trotzdem.

Endlich: Am Samstag öffnen sich zum ersten Mal in diesem Jahr die Pforten des Panoramabads am Pappelsee für Besucher. Doch Corona-Maßnahmen hören beim Badespaß nicht auf. Während des Anstehens helfen pinke Füße auf dem Boden dabei, den nötigen Abstand zu halten. Hände müssen desinfiziert und die Personalien, so wie in Gaststätten, erfasst werden. „Die Gäste nehmen die Zettel dann mit ins Bad und geben sie am Ende mit dem Zeitraum des Aufenthalts wieder ab“, erklärt Betriebsleiter Christoph Müllmann.

Erst seit zwei Wochen wissen alle Beteiligten von der plötzlichen Öffnung der Freibäder. „Noch zwei Tage vorher hab ich den Mitarbeitenden gesagt, ich glaube nicht mehr an diese Saison. Da hab ich in ganz bedröppelte Gesichter geguckt“, beschreibt Müllmann. Immerhin hatten die Vorbereitungen für dieses Jahr bereits Ende Februar begonnen und wurden dann durch Ausgangssperren jäh unterbrochen. „Wir freuen uns riesig. Das ist ja unser Job und unser Ziel vor Augen“, ergänzt Badebetriebsleiter René Brieden.

Bis zu 550 Gäste zeitgleich erlaubt

Alle drei Außenbecken werden täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Zwar wird im Spaßbecken auf einzelne Elemente wie den Wasserpilz, oder die Wellenfunktion verzichtet, Badegäste können sich aber über die große Wasserrutsche freuen oder sich mit Abstand den Rücken durch Wasserstrahler durchkneten lassen. Einbahnstraßensysteme lotsen die Badegäste mit Hilfe von Absperrbändern in die Becken. Auch wer sich auf dem Sprungturm behaupten will, kann sich freuen. Nur das Anfeuern, mit vom Beckenrand baumelnden Füßen, ist nicht gestattet.

Für den Anfang sind 550 Gäste zeitgleich erlaubt. „An richtig heißen Tagen haben wir sonst 2500 Menschen hier im Freibad“, erzählt Brieden. „Das geht in der jetzigen Situation nicht, aber immerhin etwas.“ Zwei Duschen stehen den Gästen am Beckenrand zur Verfügung „Da aber bitte auf die Seife verzichten“, meint Brieden lachend. Auch die Toilettenkabinen sind nur im Außenbereich zugänglich und der komplette Hallenbereich muss erstmal geschlossen bleiben, dafür habe allerdings die obligatorische Pommesbude geöffnet.

In diesem Jahr gibt es auch Security

Auch neu: In diesem Jahr wird das Badpersonal von Rettungsschwimmern der DLRG sowie einem Sicherheitsdienst unterstützt. „Bis jetzt kamen wir als Familienbad glücklicherweise um diesen Schritt herum, der in anderen Bädern schon längst der Fall ist“, sagt Müllmann. „Doch mit den neuen Regeln und Einlasskontrollen geht es nicht anders.“ Grundsätzlich gelte für die Abstandsregeln wie auch für das generelle Verhalten: „Wer sich nicht dran hält, der fliegt raus“, meint Brieden ergänzend.

Wer sich Sorgen um die Rettungseinsätze aus dem Wasser macht, kann laut Brieden unbesorgt sein: „Mund-zu-Mund-Beatmung möchten wir zwar vermeiden, aber falls es zu einem Notfall im Wasser kommt, hat die Lebensrettung Vorrang vor dem Virus.“

Öffnungszeiten und Preise

Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Studierende.

Das Freibad ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

maximal dürfen sich 550 Personen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten.

Den Mondscheintarif gibt es in diesem Jahr auf Grund der geänderten Öffnungszeiten nicht.

Nähere Informationen über das Schwimmbad gibt es auf der Internetseite unter: www.panoramabad-pappelsee.de oder unter der Telefonnummer: 02842 / 81640.