Kamp-Lintforter Kino bietet Sesselpatenschaften an

Kamp-Lintfort. Schwere Zeiten für Unternehmer – auch in der Kinobranche. Die Hall of Fame in Kamp-Lintfort hat sich jetzt eine kreative Aktion überlegt.

Die aktuelle Zeit ist für viele Unternehmen eine Herausforderung und regt zu außergewöhnlichen Maßnahmen an. Die Schließung der Kinos bedeutet für die Betreiber, dass die Kosten weiterlaufen, die Einnahmen aber auf Null sind, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame.

Im Rahmen der #supportyourlocal–Bewegung hat sich die Hall of Fame nun eine kreative Aktion überlegt. Ab sofort können auf der Homepage des Kinos sogenannte „Sesselpatenschaften“ erworben werden. Es gibt drei unterschiedliche Kategorien, die alle mit exklusiven Vorteilen verbunden sind, heißt es dazu aus dem Kino. Zu den erworbenen Patenschaften gibt es unter anderem eine Patenurkunde sowie eine Namensnennung als Pate auf der offiziellen Website der Hall of Fame in Kamp-Lintfort.

Unterstützung erfuhr die Hall of Fame jetzt auch vom Kamp-Lintforter Unternehmer Rolf Douteil, der kurzerhand Gutscheine im Wert von 3.000 Euro im Kino bestellte. Diese spendete er an die inklusive Kindertagesstätte und Familienzentrum „Lebensgarten“ in Uedem und an das Raphaelhaus in Mülheim, eine Einrichtung der freien Kinder- und Jugendhilfe, die unter anderem eine heilpädagogische Außenwohngruppe in Alpen betreibt.

Alle weiteren Informationen zu den Patenschaften gibt es auf der Internetseite www.hall-of-fame.website.