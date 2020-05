Kandidat Köpke in Neukirchen-Vluyn begrüßt Bonus für Pfleger

Neukirchen-Vluyn. Ralf Köpke, Bürgermeisterkandidat in Neukirchen-Vluyn, begrüßt die Prämie für Altenpfleger. Anerkennung müsse es auch nach der Coronakrise geben.

Der unabhängige Bürgermeisterkandidat der SPD, Ralf Köpke, begrüßt die Entscheidung, für die mehr als 500.000 Altenpflegekräfte in Deutschland als ersten Schritt der Anerkennung ihrer Leistungen in der Corona-Krise einen einmaligen Bonus von bis zu 1500 Euro zu zahlen.

„Auch für die Beschäftigten in den Pflegeheimen und stationären Pflegeeinrichtungen in Neukirchen-Vluyn ist dies ein erster Schritt von Wertschätzung und Anerkennung der immensen Leistungen im Pflegebereich. Wenn wir von Helden des Alltags sprechen, gehört diese Gruppe von Beschäftigten mit in die erste Reihe“, so Ralf Köpke. Profitieren sollen neben den Pflegern auch Hausmeister, Hauswirtschaftskräfte und andere Beschäftigte der Pflegeheime. Erfreulich sei außerdem, so Köpke, dass die Prämie ohne Abzug von Steuern und Sozialabgabengezahlt werden soll.

„Die Beschäftigten in der Pflege leisten Außerordentliches und gefährden zum Teil in besonderer Weise ihre eigene Gesundheit; sie haben die Prämie absolut verdient“, sagt Ralf Köpke. Die Durchsetzung der Prämie für die Pflege sei ein Erfolg der Gewerkschaft Verdi, die mit dem Tarifabschluss zur Zahlung der Prämie mit dem Bundesverband der Pflegeeinrichtungen (BVAP) das entscheidende Signal gesetzt habe. „Eine systemrelevante Bezahlung für systemrelevante Arbeit ist hoffentlich eine Erkenntnis aus der Krise für die Zeit danach“ , so Köpke abschließend.