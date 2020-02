Moers. Der Streamingdienst Spotify hat die meistgespielten Karnevals-Hits am 11.11.2019 ausgewertet. Die Moerser Top 10 führt ein kölscher Klassiker an.

Die Session 2019/2020 ist in vollem Gange. Und neben Kostüm und Kamelle darf eines natürlich keinesfalls fehlen: Die adäquate akustische Untermalung.

Allerdings klingt der Karneval in jeder Stadt ein bisschen anders. Der Streamingdienst Spotify hat die meistgespielten Karnevals-Hits am Tag des Sessions-Starts – dem 11.11. – ausgewertet und kann nun sagen, zu welchen Liedern die Moerser am liebsten schunkeln und tanzen.

Karnevals-Dauerbrenner auf Platz 1

Fest steht: Die Moerser lieben den Kölner Karneval und seine Bands. Einzig die Bonner Band „Querbeat“ hat mit „Nie mehr Fastelovend“ (Platz 3) den Sprung unter die Top 10 geschafft. Davon ab geben sich die Kölner Schwergewichte die Ehre: Von Bläck Fööss über Brings, Höhner und Kasalla.

Auf Platz 1 in Moers landet der Karnevals-Dauerbrenner „Kölsche Jung“ von Brings. Die Kölner Mundart-Band ist noch mit zwei weiteren Songs in der Bestenliste vertreten („Su lang mer noch am Läävve sin“ (7) und Halleluja (6)) und damit die Lieblingsband der Moerser Karnevalisten. (red)