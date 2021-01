Die Real Filiale an der Römerstraße 570 in Moers wird zu Kaufland.

Einzelhandel Kaufland übernimmt Real an der Römerstraße in Moers

Moers. Offiziell: Kaufland übernimmt den Real-Markt Römerstraße in Moers. Die Zukunft der Filialen in Hülsdonk und Kamp-Lintfort ist ungewiss.

Was das Unternehmen noch in der vergangenen Woche nicht bestätigen wollte, ist nun Gewissheit: Der Real-Markt an der Römerstraße Straße wird zu Kaufland. Die Lebensmittelkette übernimmt die Real-Filiale zum 1. Februar mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für die Kunden bleibt sie damit als Nahversorger für Lebensmittel und alles für den täglichen Bedarf erhalten.

Wie Kaufland am Montag mitteilte, wird der Markt am Montag und Dienstag, 1. und 2. Februar, geschlossen, um ihn an diesen beiden Tagen mit neuer Ware zu beliefern und die Waagen- und Kassensysteme auszutauschen. Zudem soll die Obst- und Gemüseabteilung umgebaut werden. Die Neueröffnung unter der Kaufland-Flagge ist für den 3. Februar geplant. In den folgenden Wochen werde man den Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umbauen und modernisieren, erklärt die Kette weiter. Die Maßnahmen werde man bei laufendem Betrieb durchführen, so dass die Kunden auch während dieser Zeit einkaufen können.

Real in Moers wird zu Kaufland: Das ändert sich im Sortiment

Mit dem Übergang ändert sich in Teilen das Sortiment. Kaufland hat zwar auch Haushaltswaren, Elektroartikel, Schreib- und Spielwaren sowie wöchentlich und saisonal wechselnde Aktionsware im Angebot. Der Schwerpunkt des neuen Betreibers liegt nach eigenen Angaben allerdings bei Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Vor einigen Tagen hat an der Römerstraße der Abverkauf von jenen Waren aus dem Sortiment begonnen, die der Nachfolger nicht weiterführt. Andere Produkte würden abverkauft, bevor sie umgelagert werden müssen, hatte ein Real-Sprecher vor wenigen Tagen dieser Redaktion erklärt. Das bedeute nicht, dass die Kundinnen und Kunden vor leeren Regalen stehen würden, hatte er weiter versichert. Frischeprodukte und andere Waren würden kontinuierlich geliefert. In das gut 20 Jahre alte Haus mit über 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche waren erst 2015 vier Millionen Euro investiert worden. Auch der Getränkemarkt wurde modernisiert, die Apotheke auf dem Parkplatz bringt zusätzliche Frequenz.

Bundeweit betreibt Kaufland über 670 Märkte und beschäftigt über 72.000 Mitarbeiter. Die Kette gehört - wie der Discounter Lidl - zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm. Schwarz ist der mit Abstand größte Lebensmitteleinzelhändler in Europa. Das Kartellamt hatte vor wenigen Tagen der Übernahme von bis zu 92 der 272 Real-Standorte durch Kaufland genehmigt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ist das Unternehmen tarifgebunden.

Kaufland an der Römerstraße mit Real-MItarbeitern

Eine Kauflandsprecherin erklärte gegenüber der Redaktion, man werde den Markt mit den Real-Mitarbeitern weiter betreiben: "Wir übernehmen die Arbeitsverhältnisse mit ihren jeweiligen Rechten und Pflichten. Wir sind ein verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber, stehen zum Tarifvertrag des Einzelhandels und werden dies auch in Zukunft tun."

Während mit der Übernahme der Standort an der Römerstraße gesichert scheint, bleibt die Zukunft der Real-Märkte in Moers-Hülsdonk mit 110 Beschäftigten und in Kamp-Lintfort mit 100 Mitarbeitern vorerst ungewiss. Im vergangenen Jahr hatte es in der Real-Pressestelle auf Anfrage mitgeteilt, es gebe Interessenten für weitere Standorte. Aktuell gebe es keinen neuen Sachstand, hieß es am Montag.

Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt glaubt an den Standort an der Moerser Straße. Er sei nah am Zentrum, verfüge über viele Parkplätze und sei verkehrlich gut angebunden, sagte er der Redaktion. Die städtische Wirtschaftsförderung wisse, dass es Anfragen von Interessenten gegeben habe und dass es sie gebe. Mittel- und langfristig fürchte er an dieser Stelle keinen Leerstand, so Landscheidt.