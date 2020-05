Kosmetik in Corona-Zeiten: Neukirchen-Vluynerin erklärt’s

Das kleine Fläschchen mit Desinfektionsmittel für die Hände, das draußen vor der Haustür steht, verrät es schon: Wer zur kosmetischen Behandlung ins Kosmetik-Institut von Lies Liehr kommt, den erwarten andere Hygienemaßnahmen als noch vor zwei Monaten. Allmählich nimmt die Kosmetikerin den Betrieb in ihrem Institut in der Vietenstraße wieder auf. Über sieben Wochen hatte sie dieses geschlossen – sogar dann schon, bevor überhaupt eine allgemeine Schließung aufgrund der Corona-Pandemie im Gespräch war.

„Mir war nämlich schon klar, dass das kommen wird. In meinem Beruf wäre Nähe zu diesem Zeitpunkt einfach nicht akzeptabel gewesen“, erklärt sie. Und so kam es schließlich auch: „Körpernahe Dienstleistungen“, wie es ganz offiziell heißt, waren wochenlang untersagt. Seit die Corona-Maßnahmen vor Kurzem weiter gelockert wurden, dürfen auch Kosmetikstudios in Nordrhein-Westfalen wieder arbeiten. Doch so wie Anfang März läuft eine Kosmetikbehandlung auch im Institut Liehr nicht ab.

Die Kosmetikerin trägt eine FFP2-Maske

Lies Liehr trägt nicht nur bei der Behandlung einen Mundschutz, sondern permanent ab dem Zeitpunkt, ab dem sie ihre Kundin an der Haustür begrüßt. Die Kundin muss dabei keine Maske tragen. „Ich habe eine sichere FFP2-Maske und schütze damit nicht nur mich, sondern auch die Kundin. Bei einer Gesichtsbehandlung wäre es sowieso nicht möglich, dass sie einen Mundschutz trägt“, sagt Liehr.

Seit 30 Jahren bietet die Neukirchen-Vluynerin kosmetische Gesichtsbehandlungen und Permanent-Make-Up an. Wert wurde dabei natürlich schon immer auf Sauberkeit gelegt – jetzt aber eben noch ein bisschen mehr. „Der erste Weg führt mich morgens zur Haustür. Dort fange ich an, alles zu säubern und zu desinfizieren“, erklärt die Kosmetikerin. Handläufe, Türklinken und Stuhllehnen werden mehrmals täglich abgewischt.

Die Liegen sind mit Einweg-Papier ausgelegt. Nach jeder Behandlung werden die Oberflächen desinfiziert. Die Utensilien für die Behandlungen sind in der Regel sowieso Einweg-Produkte. Dennoch sei es schwierig, eine eindeutige Hygienevorschrift für Kosmetikstudios zu finden, sagt Liehr. Eine offizielle Verordnung mit Vorgaben für Kosmetikstudios habe sie nicht gefunden. „Ich sorge daher selbst für die bestmöglichen Hygieneschutzmaßnahmen.“ Das sei anstrengend, mit der Zeit trete aber ein Gewöhnungseffekt ein.

Für andere Kosmetikerinnen ist es existenzbedrohend

Für Liehr war nämlich klar, ihr Institut wieder zu öffnen, sobald es die Corona-Schutzverordnung zulässt. „Man möchte seinen Kundenstamm auch nicht verlieren“, sagt sie. „Viele meiner Kundinnen haben wirklich sehnsüchtig auf einen Termin gewartet. Alle sind aber geduldig. Dass geschlossen war, diente ja zur Sicherheit von uns allen“, betont Liehr. Bei den Behandlungen seien die meisten Kundinnen entspannt, obwohl es die zahlreichen Schutzmaßnahmen gibt.

Entspannt ist auch Lies Liehr trotz der langen Corona-Pause. Sie befinde sich in einer komfortablen Situation, wie sie selbst sagt. „Ich habe mein Institut im eigenen Haus, muss also keine Miete oder andere Fixkosten zahlen. Bei anderen Kollegen geht so eine Krise nicht so spurlos vorbei. Sie kämpfen um ihre Existenz.“