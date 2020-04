Krankenhäuser: Tumorpatienten werden normal weiterbehandelt

Moers/Neukirchen-Vluyn. In Zeiten von Corona haben Patienten Angst, in die Kliniken zu gehen. Zudem gibt es Irritationen um die Durchführung wichtiger Untersuchungen.

Am Ende ist für Dieter Günnemann alles gut ausgegangen und er hat für seine ambulante Untersuchung im Krankenhaus St. Josef in Moers doch noch einen Termin bekommen. Am 20. April. Noch Anfang April hatte er sich besorgt darüber gezeigt, dass radiologische Untersuchungen an Kliniken angesichts der Corona-Situation womöglich ins Unendliche geschoben werden, was „für Tumor- oder Krebspatienten lebensbedrohlich werden“ könne, wie er – sehr sachlich bleibend – sagt.

Man hatte ihn seinerzeit abgewiesen. Der Verweis, sich an niedergelassene Radiologen zu wenden, sprenge deren Kapazität, hatte er angemerkt und an das zuständige Landesministerium und den SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider geschrieben.

Wie es zur Absage kam, lässt sich wohl nicht mehr nachvollziehen. Aber: „Wichtige Untersuchungen haben unter Wahrung der Schutzmaßnahmen stattgefunden“, sagt St-Josef-Sprecherin Regina Ozwirk. Man habe die ganze Zeit lebensnotwendige und wichtige Untersuchungen und OPs durchgeführt. Jetzt sollen langsam wieder „elektive Operationen“ durchgeführt werden.

Gerade Tumorpatienten werden normal weiterbehandelt, betont die Sprecherin vom Krankenhaus Bethanien, Kathrin Stepanow. „Gerade in der Onkologie gab es keine Änderung in der Phase“, sagt sie. Die Patienten müssten auch keine Sorge haben, ins Krankenhaus zu kommen. Sie verweist auf die strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen und auf die getrennten Wege. Es werde auch anderes Personal eingesetzt als auf Covid-19-Stationen. Stepanow: „Da wird penibel drauf geachtet.“

René Schneider hat dem Neukirchen-Vluyner geantwortet und nimmt das Thema Behandlungsdringlichkeit mit in die Fraktion. „Eine große ethische Frage“, sagt er mit Blick auf die generelle Problematik.