Kreis Wesel. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Kreis Wesel ist am Montag auf mehr als 500 gestiegen. Die Entwicklungen im Nachrichtenüberblick.

Im Kreis Wesel gibt es nun mehr als 500 bestätigte Coronavirus-Fälle: Die Gesamt-Zahl Infektionen ist am Montag (Stand 12 Uhr) auf 504 gestiegen, wie der Kreis mitteilte. Am Vortag gab es noch 486 Fälle. Bisher sind 19 Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben – am Freitag meldete das Kreisgesundheitsamt die jüngsten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19: Es handelte sich um einen 77 Jahre alten Mann aus Kamp-Lintfort und eine 88 Jahre alte Frau aus Hünxe.

Es gibt aber auch positive Nachrichten: Weit über die Hälfte der Infizierten (329 Menschen) ist mittlerweile wieder von der Krankheit genesen. Als genesen gilt eine Person, sobald sie aus der Quarantäne entlassen wird.

Der Kreis weist jedoch auch daraufhin, dass es bei der Erfassung der Daten eine zeitliche Verzögerung gibt. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine hohe Dunkelziffer an Fällen gibt. Wie sich die Infektionen entwickeln und auf die Kommunen im Kreis verteilen, lässt sich anhand unserer Grafiken nachvollziehen.

Corona im Kreis Wesel: Die wichtigsten Artikel im Überblick

Unsere Lokalredaktionen halten Sie bei der Entwicklung im Kreis Wesel auf dem Laufenden: Wie reagieren Behörden? Was bedeuten die Corona-Maßnahmen für das öffentliche Leben? Welchen Auswirkungen haben die Einschränkungen auf die Schulen oder die Wirtschaft?

In unserem Nachrichtenüberblick haben wir die wichtigsten Artikel für Wesel, Dinslaken, Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und das jeweilige Umland zusammengefasst:

In Oberhausen oder Herne sind die großen Volksfeste längst abgesagt. Auch die Beeker Kirmes fällt dem Coronavirus zum Opfer. Moers Marketing hält jedoch trotz der Corona-Maßnahmen an der Kirmes fest. Dafür gibt es Gründe.

Seit diesem Montag gilt die Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen. Die Menschen scheinen sich daran zu halten –

In Rheinberg wird die Kita-Notbetreuung ausgeweitet: Ab Montag dürfen auch berufstätige Alleinerziehende ihre Kinder dort hinbringen – derzeit werden 84 Kinder in der Stadt betreut.

Der Deich in Voerde ist an schönen Wochenend-Tagen brechend voll – trotz der Corona-Regeln. Es gibt in den Voerder Rheindörfern auch Probleme mit Falschparkern und Müll.

Viele Gastronomen trifft die Corona-Krise hart. Der Dehoga im Kreis Wesel beklagt fehlende Hilfe für Gastronomen: Soforthilfen würden nicht fließen nicht, Kredite nicht bewilligt.

Das Marien-Hospital in Wesel hat das Beatmungskontingent wegen der Corona-Krise von zwölf auf 20 Plätze erweitert und hat noch Kapazitäten.

