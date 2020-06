Kreisverwaltung kündigt Kooperation mit Moerser Unternehmen

Kreis Wesel/Moers. Die Kreisverwaltung Wesel kündigt ihre Kooperationsvereinbarung mit einem Moerser Umzugsunternehmen, dem Neonazi-Kontakte nachgesagt werden.

Die Kreisverwaltung Wesel kündigt die Kooperationsvereinbarung mit dem Moerser Unternehmen, dem Neonazi-Kontakte nachgesagt werden. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilt, „wurde im Jahr 2015 eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Wesel und der Moerser Firma ‘Umzüge, Möbel & Co’ geschlossen“.

Die Kreisverwaltung Wesel macht nun von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch, um die Kooperationsvereinbarung zu beenden, heißt es weiter in einer Mitteilung an die Presse. Dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung war ein Antrag der Firma an die Kreisverwaltung Wesel vorausgegangen, Berechtigungsscheine von Leistungsempfängern des SGB XII und des SGB II einlösen zu dürfen.