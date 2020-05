Krise? Dieses Neukirchen-Vluyner Unternehmen stellt ein

Neukirchen-Vluyn. KS Industriemontagen in Neukirchen-Vluyn ist eigentlich auf internationalen Baustellen unterwegs. Jetzt konzentriert man sich auf Deutschland.

Das Coronavirus und die damit verbundene weltweite Krisensituation betrifft alle und stellt Unternehmen vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Eines der Neukirchen-Vluyner Unternehmen, das trotz Krise nach eigener Darstellung nach vorne blickt, ist die Kurt Schuhmacher Industriemontagen GmbH & Co. KG.

Hier sucht man nach neuen Lösungswegen, um Mitarbeiter, Kunden und Partner zu unterstützen, berichtet die Firma in einer Pressemitteilung. Dazu stellt das Unternehmen seine Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen denjenigen Industrien zur Verfügung, die derzeit in Deutschland auf Hochtouren laufen – und sucht dafür zusätzliches Personal.

Internationale Baustellen sind geschlossen, Reisebeschränkungen ausgesprochen, die Grenzen geschlossen. Für KS Industriemontagen bedeutet die Corona-Krise tiefgreifende Veränderungen im Tagesgeschäft, das in der Hauptsache aus Industriemontagen im Ausland besteht. In solchen Zeiten gelte es, den Blick in die Zukunft zu richten, betont Geschäftsführer Hans-Jürgen Sommer. „Mit unserem aktuellen Dienstleistungsangebot möchten wir unsere Kunden in diesen schweren Zeiten unterstützen und unseren Partnern unter die Arme greifen. Unser Fokus liegt jetzt darauf, unsere Mitarbeiter in den neuen Leistungsbereichen optimal einzusetzen“, sagt Sommer.

Für KS Industriemontagen mit Sitz an der Pascalstraße gelte es nun, Industrien zu unterstützen, die aktuell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen – allen voran die Energiebranche, die Logistikbranche, die Lebensmittelindustrie, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Hierzu werde das Unternehmen sogar zusätzliches Fachpersonal, insbesondere aus dem gewerblichen Bereich, einstellen. Gesucht werden vorrangig Mechaniker, Elektriker und Mechatroniker.

Neben der Umstrukturierung des Leistungsspektrums werde auch der Wirkungskreis auf die derzeitige Situation angepasst. „Mit unseren aktuellen Dienstleistungen konzentrieren wir uns vorrangig auf Deutschland, um bestehende Reiseeinschränkungen einzuhalten und die deutsche Wirtschaft zu unterstützen“, erklärt Hans-Jürgen Sommer in dem Schreiben.

Aufgrund seiner weltweiten Tätigkeiten, unter anderem in Asien, sei den Experten bei KS die Gefahr, die von dem Coronavirus ausgeht, früh bewusst gewesen. Daher habe man hier bereits sehr früh damit begonnen, Vorkehrungen und interne Schutzmaßnahmen einzuleiten, schreibt das Unternehmen weiter.

Die Mitarbeiter der Neukirchen-Vluyner Traditionsfirma seien umfassend über die geltenden Verhaltensmaßnahmen informiert; viele Mitarbeiter aus der Verwaltung arbeiteten bereits im Homeoffice. Von geschäftlichen Reisen ins Ausland sehe das Unternehmen vollständig ab. Der Großteil der Kommunikation werde über Telefon- und Webkonferenzen abgewickelt.

Die Folge: Bislang sei bei KS Industriemontagen kein einziger Verdachts- oder Krankheitsfall in der Belegschaft und dem näheren Umfeld verzeichnet.