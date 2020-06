Kurios: Autofahrer in Moers bemerkt Auffahrunfall nicht

In Moers ist ein Fahrer nach einem Auffahrunfall weitergefahren.

Verkehrsunfall in Moers

Moers. In Moers hat es einen kuriosen Auffahrunfall gegeben. Der betroffene Fahrer ist einfach weitergefahren. Die Polizei bittet ihn, sich zu melden.

Ein Autofahrer, der am Montag gegen 13.50 Uhr in Moers auf der Homberger Straße, muss ein ziemlich dickes Fell haben. Zwischen Vinzenzstraße und Klever- / Xantener Straße fuhr ihm eine Autofahrerin hinten in den Wagen. Noch bevor die Frau sich mit dem vor ihr stehenden Autofahrer verständigen konnte, setzte dieser seine Fahrt nach rechts auf der Klever Straße fort.

Offensichtlich hatte der Autofahrer die Kollision nicht bemerkt. Bei dem Auto soll es sich um einen älteren, größeren Wagen (eventuell SUV) handeln, der dunkel lackiert ist (eventuell ein dunkles Grün). Die Polizei bittet den Autofahrer und Zeugen, sich zu melden: 02841 / 1710.