Im Weltgarten auf dem Landesgartenschaugelände laufen die Restarbeiten gerade auf Hochtouren. In den Hochbeeten wachsen Kräuter, Gemüse und Färberpflanzen heran, der lang ersehnte Regen hat dem Rasen sichtlich gut getan. Dennoch nagt die Ungewissheit, wann und unter welchen Umständen die Laga eröffnen kann, auch an den Ausstellern vom Verein fair/rhein: „Wir sind noch hoffnungsfroh und freuen uns, aber es tut weh, was schon jetzt alles nicht mehr geht“, sagt Lutz Hartmann.

Globale Nachhaltigkeit und fairer Handel sind unter anderem Themen, die den Laga-Besuchern im Weltgarten auf kreative Weise vermittelt werden sollen. Aber eigentlich hätten die Aussteller schon jetzt nur noch den halben Nutzen der Landesgartenschau, sagt Hartmann. Wenn die Laga nicht Anfang oder Mitte Mai starten könne, sondern erst später, „dann wäre das für uns sinnlos. Dann ist uns eine Verschiebung ins nächste Jahr lieber.“

Gerade die Kommunikation mit den Besuchern stünde im Konzept des Weltgartens für die Landesgartenschau im Vordergrund, „wir haben extra dafür Leute ausgebildet“, sagt Hartmann. Der Weltgarten sollte auch einer der Haupt-Lernorte für das Grüne Klassenzimmer sein. Bis zu den Sommerferien liegt das ursprüngliche Programm aber erst einmal auf Eis. Das Team plant nun, neue Formate zu entwickeln, zunächst auf Familien zugeschnitten.

Laga 2020: Am Montag soll Entscheidung über Öffnung fallen

Am Mittwochabend erwarten Hartmann und fair/rhein-Vorstand Reinhard Schmeer das sieben Meter hohe Kuppelzelt, auch verschiedene Lernstationen werden in den kommenden Tagen noch aufgebaut. Auf einer weiteren Fläche im Garten soll noch eine kleine Cafeteria mit Sonnenschirmen, Tischen und Stühlen platziert werden. „Wenn wir zwei Stühle weglassen, könnten wir die zwei Meter Abstand einhalten“, sagt Hartmann.

Am kommenden Montag ist eine Informationsveranstaltung mit Vertretern aller Aussteller geplant. Dann soll über die abschließende Entscheidung zur Eröffnung der Laga, mit der in Kamp-Lintfort spätestens am 4. Mai gerechnet wird, und mögliche Lösungen und Strategien diskutiert werden.

Landesgartenschau: Aussteller haben offene Fragen

Fragen haben Hartmann und Schmeer schon jetzt eine Menge: „Wir wissen immer noch nicht, welche Regeln gelten sollen, wenn am 5. Mai eröffnet wird“, sagt Schmeer. „Dürfen wir überhaupt Tische aufstellen, was ist mit Kaffeeausschank, brauchen wir Einmalhandschuhe, müssen wir Geräte desinfizieren – all solche Dinge sind noch nicht geklärt.“

40 ehrenamtliche Helfer wollten sich ursprünglich um den Betrieb des Gartens kümmern, lediglich fünf hätten wegen Corona aus verständlichen Gründen abgesagt, so Schmeer. Hartmann erzählt, er habe bislang 1500 bis 2000 Stunden in die Planung und Organisation des Weltgartens investiert. 500 weitere würden „Minimum“ dazukommen – wenn die Landesgartenschau tatsächlich Anfang Mai startet. „Bis jetzt“, sagt Hartmann, „haben wir trotzdem noch Spaß an der Laga.“