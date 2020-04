Landesgartenschau in Kamp-Lintfort: So sieht’s gerade aus

Kamp-Lintfort. Blumen blühen, Gastronomen rücken die Stühle. Aber keiner kommt gucken. Die Laga-Eröffnung am 17. April ist gekippt. Obwohl: Da geht noch was.

Die Blümchen stehen bereit und recken ihre Blüten in den Himmel, der Blauglockenbaum entfaltet soeben seine ganze Pracht, die Wassersprenger laufen auf Hochtouren, die Blumenhalle ist fast fertig, die Stühle an der Gastronomie laden zum Päuschen, die Laga-App scheint bald startbereit – nur eins steht im Weg: Corona.

Im Prinzip ist alles fertig

Genau zehn Tage vor dem ursprünglich gedachten Eröffnungsfeier-Termin der Landesgartenschau am 17. April gibt es noch einiges an Arbeit auf dem ehemaligen Zechengelände, aber das, so sagt Laga-Pressesprecherin Imma Schmidt, sei der normale Endspurt. Im Prinzip ist alles fertig. Aber keiner kommt gucken. Oder doch?

Wann die Tulpen auch vor Publikum posen können, ist ungewiss. Die Laga GmbH ist unerschütterlich optimistisch und gibt tapfer – Stand Dienstagmorgen – weiterhin den 20. April als Devise für den Besucherstart aus.

Eröffnung unter Auflagen?

„Eröffnung ohne große Veranstaltung und womöglich unter Auflagen“ formuliert Imma Schmidt. Also Blümchengucken auf Abstand – was bei einer Fläche von 40 Hektar (inklusive des Laga-Teils am Klosterberg) durchaus machbar erscheint. Die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen, das ist mit Beginn der Corona-Krise so festgezurrt worden, soll am 15. Mai nachgeholt werden. Stand jetzt.

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 225 000 Blumenzwiebeln und 22 000 Stauden hat das Team der Laga Ende des vergangenen Jahres im Zechenpark gepflanzt. Foto: Laga

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 225 000 Blumenzwiebeln und 22 000 Stauden hat das Team der Laga Ende des vergangenen Jahres im Zechenpark gepflanzt. Foto: Laga

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 225 000 Blumenzwiebeln und 22 000 Stauden hat das Team der Laga Ende des vergangenen Jahres im Zechenpark gepflanzt. Foto: Laga

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Eine Brücke über einen künstlichen Bachlauf wird in Betrieb genommen: Geplant und gebaut wurde sie von von Auszubildenden des Abfallenstorgungszentrums und der Lineg. Auf dem Foto sind zu sehen: Peter Bollig (Geschäftsführer Asdonkshof), Karl-Heinz Brandt (Vorstand Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft- Lineg), Andreas Kaudelka (Geschäftsführer Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH) und Mitarbeitern der Lineg. Foto: Arnulf Stoffel

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau im Dezember 2019. Foto: Heiko Kempken

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau im Dezember 2019. Foto: Heiko Kempken

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau im Dezember 2019. Foto: Heiko Kempken

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Der alte Zechenturm ist das Wahrzeichen der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Foto: Volker Herold

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Eine Attraktion der Laga soll der Tierpark Kalisto werden - die Vorbereitung dazu laufen im Januar: Hier stehen die Tierpark-Betreiber Reiner und Stephanie Winkendick in einem der Tiergehege. Foto: Ulla Michels

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Eine Attraktion der Laga soll der Tierpark Kalisto werden - hier laufen die Vorbereitungen am Erdmännchen-Gehege. Foto: NRZ

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Eine Attraktion der Laga soll der Tierpark Kalisto werden - hier laufen die Vorbereitungen am Erdmännchen-Gehege. Foto: Ulla Michels

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Eine Attraktion der Laga soll der Tierpark Kalisto werden - hier laufen die Vorbereitungen am Erdmännchen-Gehege. Foto: Ulla Michels

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Die Vorbereitungen im Zechenpark laufen. Foto: Ulla Michels

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Außenansicht von Schacht 2 - ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort Ende Januar. Foto: Kai Kitschenberg

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Außenansicht von Schacht 2 - ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort Ende Januar. Foto: Kai Kitschenberg

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort Ende Januar. Foto: Kai Kitschenberg

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort Ende Januar. Foto: NRZ

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Außenansicht von Schacht 2 - ein Blick über das Gelände der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort Ende Januar. Foto: Kai Kitschenberg

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Das Gelände wird hergerichtet - ein Baum erhält einen Witterungsschutzanstrich. Foto: Kai Kitschenberg

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Schüler der Christopherus Schule in Neukirchen-Vluyn pflanzen Blumenzwiebeln auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Friedrich Heinrich. Foto: Kai Kitschenberg

Eindrücke vom Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort Der Countdown läuft - das Areal für die Landesgartenschau wird vorbereitet. Foto: Kai Kitschenberg

Auf der Homepage der Laga sind noch sämtliche Veranstaltungen ab dem 20. April gelistet – von

Kalli allein zu Haus. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Boulerunden über Kinderaktionen im Kalisto oder dem Kleingarten. Was damit passiert? „Das wissen wir erst nächste Woche“, sagt Laga-Prokurist Andreas Iland. Ohne Not räumt man da nicht vorschnell das Feld. Am 19. sind noch mal Gespräche mit allen Beteiligten anvisiert.

Laga ist im homeoffice

Bis dahin bleibt die Laga – wie so viele – erstmal im Homeoffice. Und vielleicht gibt es ja am 17. April doch eine Eröffnung mit vielen Besuchern – per Video vom Quartiersplatz. So jedenfalls die aktuellen Überlegungen. Dann kämen ja doch bestimmt viele gucken.