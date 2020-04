Lungenspezialist aus Moers erklärt Kindern das Coronavirus

Moers. Dr. Thomas Voshaar vom Bethanien-Krankenhaus Moers ist im Video auf fotolulu.com zu sehen. Die Seite richtet sich in der Coronakrise an Kinder.

Dr. Thomas Voshaar ist in der Coronakrise ein gefragter Mann. Jetzt erklärt der Lungenspezialist aus dem Bethanien-Krankenhaus in Moers sogar Kindern die tückische Krankheit.

Ein Duisburger, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, hat im Internet auf seiner Seite fotolulu.com ein kostenloses Kinderbuch veröffentlicht: „Warum Covid die Welt erschreckt“ (NRZ berichtete).

Doch das war dem Duisburger nicht genug. Er wollte gern auch die Einschätzung eines echten Experten haben. Deshalb gibt es auf www.covid.fotolulu.de jetzt ein Interview mit dem Chefarzt der Bethanien-Lungenklinik, Thomas Voshaar. „Kinder sind in der Coronakrise besonders irritiert. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Man muss ihnen das doch erklären“, sagte Voshaar am Dienstag zur NRZ. Genau das macht Voshaar in dem Video auf fotolulu.com mit großem pädagogischen Geschick und ohne viel Fachchinesisch. Dort sagt er zum Beispiel: „Weil Viren unglaublich klein sind, finden sie auch schnell einen Weg.“ Auch die Gefahren, die vom neuen Virus ausgehen, kann Voshaar gut erklären: „Das Virus geht unglaublich gern in die Lunge, und dort macht es eine Entzündung.“

Voshaar hält in dem Video keinen Monolog. Er wird interviewt von einem kleinen Raben, der die Nutzer gleich zu Beginn in das Bethanien-Krankenhaus führt. Was Voshaar ganz besonders wichtig ist: „Auch Erwachsene können aus der Coronakrise lernen, wir sind nicht allein auf dieser Welt.“ Neben dem Video und dem Corona-Kinderbuch gibt es auf fotolulu.com noch weitere Tipps für Kinder, zum Beispiel zum Hände waschen.