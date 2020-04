Maskenpflicht: Neukirchen-Vluyn setzt zunächst auf Vernunft

Seit Montag gilt die Maskenpflicht. In welcher Form ein Verstoß geahndet werden kann, ist aber noch unklar. Eine Bußgeldvorgabe vom Land fehlt. „Ich hoffe, dass noch eine Rechtsverordnung kommt“, sagte Bürgermeister Harald Lenßen am Montag auf NRZ-Nachfrage. Man wolle hier keinen „Flickenteppich“.

Am Montagnachmittag haben sich die Bürgermeister aus dem Kreis Wesel in einer Telefonkonferenz über ein möglichst gemeinsames Vorgehen in den Städten und Gemeinden des Kreises ausgetauscht. Ergebnis: Man setzt zunächst auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen. Bußgelder sollen erst einmal nicht verhängt werden.

„Wir werden natürlich kontrollieren“, betont Bürgermeister Lenßen. Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes gehen in Geschäfte und sprechen mit Kunden und Betreibern. „Wenn wir sehen, dass es funktioniert, wovon wir jetzt ausgehen, gibt es keinen Bußgeldbescheid“, sagt Lenßen. Er halte das für einen guten Weg.

Wenn sich allerdings jemand der Aufforderung, Mund und Nase zu bedecken, widersetzt, könne man auf der Grundlage von Paragraph 16, Absatz 4 der Coronaschutzverordnung schon jetzt ein Bußgeld verhängen. Lenßen nimmt auch die Geschäftsinhaber mit in die Pflicht, darauf zu achten, dass die Kundinnen und Kunden der bestehenden Maskenpflicht nachkommen.

Im Laufe der vergangenen Wochen hat die Stadt in 40 Fällen Bußgelder wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung erhoben.