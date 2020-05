Mehr Kartenzahlung: Corona verändert Bezahlen am Niederrhein

Moers Kartenzahlung, Online-Banking, Videoberatung - all das gab es schon vor Corona. Doch mittlerweile wird es am Niederrhein auch intensiv genutzt.

Dass die Deutschen mehr an ihrem Bargeld hängen als andere Nationen, ist bekannt. Doch auch hier zeichnete sich zuletzt steigende Liebe zum Plastikgeld ab. Das Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen scheinen diese Entwicklung zu beschleunigen. Auch am Niederrhein hat sich seit Beginn der Pandemie das Bezahlverhalten der Menschen verändert – das bestätigen die Sparkasse am Niederrhein und die Volksbank Niederrhein auf Anfrage dieser Redaktion.

Volksbank: Hohe Akzeptanz für Videoberatung

So sei bei der Volksbank das Umsatzvolumen bei Kartenzahlungen in den vergangenen zwei Monaten um mehr als 20 Prozent gestiegen und auch das Online-Banking haben seit Beginn der Pandemie immer mehr Kunden freischalten lassen – das Unternehmen berichtet von einem Zuwachs um 30 Prozent. Beim Telefonbanking seien es 20 Prozent.

Während die Kunden letzteres schon seit Jahren stabil nutzten, würden seit Corona auch Videoberatungen intensiver genutzt: „Die hohe Akzeptanz unserer Kunden hierfür hat uns dabei ein wenig überrascht. Wir sind davon überzeugt, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird“, sagt Stephanie Rieck, Pressesprecherin der Volksbank Niederrhein.

Sparkasse: Kunden zahlen häufiger kontaktlos

Auch die Kunden der Sparkasse am Niederrhein greifen im Zuge von Corona häufiger zur Karte. Dabei ist sowohl ein allgemeiner Trend zu erkennen - im vergangenen Jahr stieg der Anteil der Kartenzahlungen um 20 Prozent - als auch ein Corona-Booster: In 2020 wurden es noch einmal 15 Prozent mehr. Außerdem fällt auf, dass häufiger kontaktlos bezahlt wird: Allein von Januar bis März dieses Jahres stiegen diese Transaktionen um mehr als die Hälfte. Unter allen bargeldlosen Buchungen machen sie mittlerweile 50 Prozent aus, zu Beginn des Jahres 2019 lag ihr Anteil noch bei 19 Prozent. „Man kann also wirklich von einer rasanten Zunahme sprechen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti.

Online wickeln mittlerweile rund 60 Prozent der Sparkassen-Kunden ihre Bankgeschäfte ab. Zudem werden sowohl die Online-Terminvereinbarung als auch die Videoberatung mehr genutzt. Allerdings seien Beratungen mittlerweile auch wieder häufiger persönlich gefragt: „An der Anzahl der Beratungstermine, die unsere Kolleginnen und Kollegen in den Geschäftsstellen und Fachabteilungen wie Kredit, Baufinanzierung oder Versicherung mit unseren Kunden vereinbaren, bewegen wir uns im Mai wieder auf das Niveau wie vor Corona zu“, so Malaponti weiter.

Persönlicher Kontakt bleibt wichtig

Mit Blick auf die Zukunft setzen beide Häuser trotz technischer Errungenschaften auf persönlichen Kundenkontakt. So sagt Malaponti: „Persönliche Nähe und individuelle Beratung sind unsere Stärke und die wollen wir auch in der digitalen Welt bewahren. In Zeiten von Corona ist uns das neben unseren flächendeckend geöffneten Geschäftsstellen besonders wichtig.“

Stephanie Rieck von der Volksbank Niederrhein meint: „Wirklich umfassende Beratungsgespräche werden sicher auch weiterhin im persönlichen Gespräch beim Kunden oder in unseren 19 Filialen durchgeführt werden. Aber kurze Abstimmungen oder Nachfragen etc. werden sicherlich in der Zukunft vermehrt per Videochat erledigt werden können.“ Auch die Möglichkeiten des mobilen Arbeitens wolle die Volksbank „in höherem Maße beibehalten als dies vor Corona der Fall war“.