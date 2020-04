Messerattacke in Moers: Frau muss in die Psychiatrie

Am Vorabend hatten sie noch gemeinsam bis tief in die Nacht einen Film geschaut, am späten Morgen des nächsten Tages lag der Mann noch im Bett, „und dann war da plötzlich dieser Riesenschmerz“, so erinnert er sich. Es dauerte einen Moment, bis er verstand, was da vor sich ging: Dass seine Lebensgefährtin vor ihm stand und mit einem Küchenmesser, Klingenlänge 19 Zentimeter, auf ihn einstach. Der Prozess zu dieser Tat fand Donnerstag vor dem Landgericht Kleve statt – trotz Coronavirus.

Zurück zum Abend der Tat: Trotz einer klaffenden Halswunde gelang es dem Mann, die Frau zu entwaffnen. Er drückte die Stichwunde mit einem Handtuch ab und wollte mit seinem Mobiltelefon den Notruf wählen. Seine Partnerin entriss ihm das Gerät mit den Worten: „Dann will ich lieber mit sterben.“

Irgendwie gelang es ihm, sie vom Gegenteil zu überzeugen, Notarzt und Polizisten kamen am 19. Oktober 2019 gegen elf Uhr in das Haus an der Hofstraße in Moers. Beim Prozess am Donnerstag auf der Anklagebank: Cornelia G., 62 Jahre alt, Modeberaterin ohne Beschäftigung, zurzeit in der LVR-Klinik Bedburg-Hau untergebracht – die Frau mit dem Messer. Angeklagt ist sie wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung, doch Staatsanwalt Daniel Klocke geht davon aus, dass sie diese Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Cornelia G. leidet an einer paranoiden Psychose, weshalb sie in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt werden soll.

Die Zeugen bestätigten im Wesentlichen die Vorwürfe, die Staatsanwalt Klocke vorgetragen hatte. Die Polizeibeamtin, die als erstes vor Ort war, berichtete, dass die Angeklagte die Tat zugegeben habe. Weiter habe sie ausgeführt, dass sie seit Jahren Angst vor ihrem Lebensgefährten habe, denn dieser versuche sie langsam zu vergiften.

Am Morgen des Tattages habe sie eine Panikattacke erlitten und daraufhin den Beschluss gefasst, erst ihren Lebensgefährten zu töten und anschließend sich selbst. Das Opfer, ein 56 Jahre alter Koch, sagte, dass er immer noch unter den Folgen der insgesamt vier Stichverletzungen leidet. Dass er die Attacke überlebte, ist dem Umstand zu verdanken, dass durch die beiden Stiche in den Hals nicht die Halsschlagader getroffen wurde, sondern eine Vene.

Die LVR-Klinik attestierte der Frau unter anderem einen Verfolgung- und Beeinträchtigungswahn. Dr. Jack Kreutz, ehemaliger Chefarzt der LVR-Klinik, zeichnete als Sachverständiger das Bild einer misstrauischen Patientin mit widersprüchlichen Verhaltensweisen. Die 2. Große Strafkammer folgte der Einschätzung des Sachverständigen, dass eine paranoide Psychose vorliegt, und ordnete die Unterbringung von Cornelia G. in einer psychiatrischen Einrichtung an.