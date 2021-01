In Moers sind Mila und Ben die beliebtesten Vornamen 2020 (Symbolbild).

Geburten in Moers

Geburten in Moers Mila und Ben sind die beliebtesten Vornamen 2020 in Moers

Moers Rekordverdächtige 2417 Geburten wurden dem Moerser Standesamt im Jahr 2020 angezeigt. Vor 20 Jahren waren es deutlich weniger.

Sie gehören seit vielen Jahren zu den beliebtesten Vornamen in Moers: Mila und Ben. Im Jahr 2020 führen sie die Moerser Rangliste mit 24 beziehungsweise 26 Anmeldungen an, teilt die Presseabteilung der Stadt am Mittwoch mit.

Leni und Mia liegen demnach bei den Mädchen gemeinsam auf Platz 2, Vorjahressieger Noah und Liam folgen bei den Jungen (22/21).

Insgesamt verzeichnete das Moerser Standesamt wieder einen neuen Höchstwert bei den Geburtsanmeldungen. Die Zahl stieg um 29 - von 2388 im Jahr 2019 auf 2417. Zum Vergleich: 1991 wurden 1850 Geburten beurkundet. Erst 2015 wurde die 2000er-Marke nach einem zwischenzeitlichen Höchststand im Jahr 1996 wieder knapp überschritten.

Die beliebtesten Vornamen der letzten zehn Jahre (2011 bis 2020) sind in Moers laut Mitteilung der Stadt übrigens Mia, Emma und Mila sowie Ben, Leon und Noah.