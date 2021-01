Missbrauch im Bistum: Akte über Moerser Pfarrer gefunden

In der Kirchengemeinde Moers-Asberg war A. von 1986 bis 1988 als Aushilfspfarrer tätig

Moers/Münster Bei Arbeiten im Archiv des Bistums Münster tauchten plötzlich 250 Seiten über den Pfarrer auf, der in den 80ern in Moers tätig war.

Völlig überraschend ist im Bistum Münster eine unbekannte Akte über Pfarrer A. aufgetaucht, der trotz rechtskräftiger Verurteilungen wegen Kindesmissbrauchs jahrzehntelang in den Bistümern Münster und Köln eingesetzt wurde und auch in Moers tätig war. Im Zuge der noch immer laufenden Aufarbeitung, während der sich auch mutmaßliche Missbrauchsopfer aus Moers gemeldet hatten, hatte das Bistum Münster verneint, weitere Akten über den Pfarrer zu besitzen, .

Nun aber tauchte die Akte bei Umräumarbeiten im Archiv des Bistums auf. Laut dem Interventionsbeauftragten des Bistums, Peter Frings, ist das Dokument 250 Seiten dick und besteht vornehmlich aus Korrespondenzen des Pfarrers mit anderen Personen aus dem Bistum. "Ich hoffe, dass mit dieser Akte noch klarer wird, was in der Zeit des Priesters im Bistum genau vorgefallen ist", sagte Frings am Freitag im Gespräch mit der Redaktion.

Direkt nach dem Fund wurden die zuständigen Historiker der Uni Münster informiert, die mit der Untersuchung des Missbrauchskomplexes beauftragt sind. Laut den Wissenschaftlern wird es einige Wochen dauern, bis die Akte komplett gesichtet ist, die die Jahre 1972 bis 1989 umfasst. In diesem Jahr wechselte Pfarrer A. ins Erzbistum Köln. Dort ist die Aufarbeitung federführend angesiedelt. Und dort sollen auch die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung am Donnerstag, 18.März, vorgestellt werden.

Ob die neu aufgetauchte Akte noch Gegenstand der Präsentation in Köln wird, konnte Peter Frings am Freitag noch nicht sagen. Eine Kopie des Dokumentes sei auf jeden Fall umgehend ans Erzbistum geschickt worden, so der Interventionsbeauftragte weiter, der sich zerknirscht zeigt: „Es ist bedauerlich, dass wir diese Akte erst jetzt gefunden haben. Meine bisherigen Aussagen, dass es im Bistum Münster keine weiteren Unterlagen zu dem Fall gibt, entsprachen meinem bisherigen Kenntnisstand. Es zeigt sich nun, dass sie nicht richtig waren.“