Moers: 36 neue Wohnungen für Senioren in Stadtnähe

Moers. Ratssitzung in Coronazeiten? Das geht auch, ist aber speziell. In Moers stimmt der Rat einstimmig für ein neues Wohnprojekt in Citynähe.

In einer Ratssitzung, die vom Schutz gegen das Coronavirus geprägt war, hat der Rat am Mittwoch grünes Licht für seniorengerechte Wohnungen in der Nähe der Innenstadt gegeben. Die Entscheidung fiel einstimmig.

An der Voßrather Straße im Josefsviertel sollen 36 Wohnungen für Ein- und Zwei-Personenhaushalte entstehen. Die neuen, dreigeschossigen Gebäude sollen drei bestehende ergänzen – und für mehr Wohnqualität sorgen. Gebaut wird hinter den Häusern an der Voßrather Straße 9 – 31.

Jeweils zwei der neuen Gebäude sollen laut Planung mit einem bestehenden Gebäude einen gemeinschaftlichen Hof haben. Insgesamt entstehen so drei neue Höfe. Beim südlich gelegenen, vierten bestehenden Gebäude soll es mit Blick auf die Situation am Grundstück und vorhandenen Baumbestand keinen Neubau und keinen Hof geben.

An der Voßrather Straße sollen die Parkplätze ausgebaut werden, so dass insgesamt die Stellplätze für die Neubebauung und die entsprechenden Müllplätze zur Verfügung gestellt werden können, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ebenso sollen überdachte und abschließbare Abstellflächen für Fahrräder und Rollatoren angeboten werden. Offene Abstellanlagen für Fahrräder in den Höfen sollen auch den Bewohnern der Bestandsbebauung die Möglichkeiten bieten, Räder schnell und barrierefrei abstellen zu können, heißt es bei der Stadt.

Im Südosten grenzt an der Walterstraße ein Spielplatz für alle Altersgruppen direkt an das Baugebiet an. Er ist laut Verwaltung sehr gut über das bestehende Wegenetz erreichbar.

Die Ratssitzung am Mittwoch war notwendig, weil laut Verwaltung solche Entscheidungen wie die zur Voßrather Straße nicht weiter aufschiebbar waren. So ging es auch um zahlreiche Honorar- und Entgeltverordnungen. Vor der Ratssitzung mussten Teilnehmende und Besucher ihre Hände mit Desinfektionsmittel reinigen. Jede Fraktion war nur mit einer Person vertreten, um die notwendigen Sicherheitsabstände einhalten zu können. Auch die – wenigen – Besucher saßen im Zuschauerraum weit voneinander entfernt. Wer die Sitzung vorzeitig verließ, wurde bis zum Rathausausgang begleitet. Wann wieder Sitzungen stattfinden, ist ungewiss.