Im Autokino Moers, hier ein Archivfoto, gibt es an diesem Sonntag die letzten Vorstellung.

Moers: Am Sonntag letzte Vorstellung im Enni-Autokino

In der Coronazeit hat das Autokino in Moers in wenigen Wochen viele Cineasten angezogen. Die Zahl der verkauften Tickets kann sich sehen lassen.

Moers. An diesem Sonntag hat das Enni-Autokino Moers seine letzte von insgesamt mehr als 40 Vorstellungen. „Das Autokino war das gemeinsame Erlebnis, das Menschen in Zeiten der Kontaktsperre gesucht haben. Jetzt wo Kinos öffnen und das Angebot für Menschen allgemein wieder größer wird, ist der richtige Zeitpunkt, danke zu sagen – an die vielen Kinofreunde für deren Zuspruch und die Moers Marketing, die für Moers engagiert ein tolles Event auf die Beine gestellt hat,“, freut sich Stefan Krämer, Vorstandsvorsitzender der Enni-Unternehmensgruppe.

Geschäftsführer Michael Birr und sein Stadtmarketingteam konnten dieses Projekt zusammen mit Partnern kurzfristig umsetzen. Und mit rund 5000 großen und kleinen Gästen gab es insgesamt einen sehr guten Zuspruch für die Filmauswahl der MoersMarketing. Rund 2000 Tickets konnten online verkauft werden.

MoersMarketing hat jetzt neue Ziele

Jetzt ist zunächst einmal Schluss, die MoersMarketing beendet das Projekt an diesem Sonntag und widmet sich wieder neuen Themen. „Ob wir das Format in Zukunft noch einmal aufleben lassen werden, lassen wir zunächst einmal offen“, so Birr. Beim Stadtmarketing hofft man zudem, dass bewährte Formate und auch die großen Volksfeste vielleicht nach dem 31. August doch noch möglich werden, wenn auch mit Auflagen.

Tickets für die letzten Filmvorstellungen (Sonntag, 7. Juni, 15.30 Uhr: Aladdin, 19.30 Uhr Bad Boys for Life) gibt es unter www.enni-Autokino.de