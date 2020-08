Moers: Autofahrer kümmert sich nicht um verletzen Jungen

In Moers konnte ein Junge einen Unfall gerade noch vermeiden, wurde aber verletzt (Symbolbild).

Fahrerflucht in Moers

Moers. In Moers kann ein Tretroller-Fahrer einen Zusammenstoß mit einem Auto gerade noch verhindern, verletzt sich aber dabei. Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Mercedes, der am Donnerstagabend in Moers an der Einmündung Trajanstraße/Warthestraße unterwegs war. Gegen 21.05 Uhr konnte ein 13-jähriger Tretroller-Fahrer einen Zusammenstoß mit diesem Wagen nur verhindern, indem er vom Tretroller sprang.

Er verletzte sich dabei leicht. Der Mercedes (Kennzeichen möglicherweise MO – F ????) fuhr auf der Trajanstraße in Richtung Glücksburger Straße weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der Fahrer oder Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02841 / 1710.