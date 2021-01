Moers: Awo kritisiert kurzfristige Absagen von Impfterminen

Moers Im Seniorenzentrum Schwafheim wurden zwei Corona-Impftermine kurzfristig abgesagt. Wann dort geimpft werden kann, ist derzeit unklar.

Gleich zweimal mussten in den vergangenen Tagen fest vereinbarte Termine für Corona-Impfungen bei den Seniorendiensten Niederrhein der Arbeiterwohlfahrt (Awo) abgesagt werden, darunter auch in Moers. Wann Senioren und Personal jetzt gegen das Virus geimpft werden können, ist zurzeit unklar. Die Präsidiumsvorsitzende Britta Altenkamp kritisiert das Vorgehen.

Nach Information der Redaktion ist zum Beispiel ein für diesen Mittwoch vereinbarter Termin für 250 Impflinge im Awo-Seniorenzentrum Schwafheim kurzfristig abgesagt worden. Das Heim habe durch einen Übertragungsfehler nicht auf der Impfliste gestanden, heißt es. Nachdem dieser Fehler bemerkt worden sei, sei für den 27. Januar ein neuer Termin mit dem Kreis Wesel vereinbart worden. Der sei mittlerweile abgesagt worden, weil der Impfstoff knapp geworden sei.

Umfangreiche Vorarbeiten für beide Termine

Für beide Termine sollen umfangreiche Vorarbeiten geleistet worden sein. Vereinbarungen mit dem impfenden Arzt, mit einer Apotheke, die pharmazeutisch-technische Assistenten stellt, und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind nach Informationen der Redaktion für beide Termine getroffen und wieder rückgängig gemacht worden.

Hunderte bereits verschickte E-Mails und analoge Briefe an Angehörige mit Informationen zum Impftermin seien nach den Absagen nicht mehr zutreffend und hätten, soweit möglich, korrigiert werden müssen. Der Betriebsrat der Einrichtung erwägt eine Beschwerde bei Landrat Ingo Brohl.

Belastung für Beschäftigte, Verunsicherung bei Senioren

Britta Altenkamp wird auf der Internetseite des Awo-Bezirksverbandes Niederrhein so zitiert: "Dieses Hin und Her ist eine Belastung für unsere Beschäftigten in den Einrichtungen, die mit viel Aufwand Impftermine planen, organisieren und den Betrieb auf diese außergewöhnliche Herausforderung hin umstellen müssen. Das Hin und Her sorgt aber auch für Verunsicherung bei Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen und Beschäftigten gleichermaßen, die sich durch die Impfung Schutz vor dem Virus erhofft haben.“