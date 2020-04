Moers und Corona: Lernen fürs Abi unter besonderen Umständen

Moers. Eskorte ab Schulhof, Schutzvisiere und Unterricht in mehreren Schichten. So schnell werden die Abiturienten ihre Schulzeit nicht vergessen.

Unter großen Schutzanstrengungen sind die Gymnasien und Gesamtschulen in Moers in den freiwilligen Unterricht für die Abiturienten gestartet. An manchen Schulen, zum Beispiel an der Geschwister-Scholl-Schule, wurden die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof empfangen und durch zwei Eingänge in unterschiedliche Gebäude geführt. Andere haben einen Schichtbetrieb eingeführt, um die Schülerzahl überschaubar zu halten. Überall standen Desinfektionsmittel bereit.

Vor dem Adolfinum teilten Lehrer Schutzvisiere aus. Von 127 Abiturientinnen und Abiturienten nahmen dort insgesamt 117 aufgeteilt in zwei Gruppen morgens und mittags am Unterricht ihrer Leistungskurse teil. Die LKs stehen auch am Freitag auf dem Programm. In der nächsten Woche folgen die Grundkurse.

Schulleiter in Moers blicken mit Spannung auf die Kultusministerkonferenz

Im Grafschafter Gymnasium dagegen nahmen am Donnerstag 20 von insgesamt 80 Abiturienten am Unterricht teil, was aber nicht mit mangelndem Willen, sondern mit den Fächern zu tun hatte. Dort standen Biologie, Philosophie und Religion auf dem Lehrplan. „Die hat ja auch nicht jeder“, sagt Schulleiterin Dr. Astrid Czubayko-Reiß. Anders als Deutsch und Mathe. Deutsch steht am Freitag auf dem Programm. Sowohl die Grund- als auch die Leistungskurse werden in einem Vier-Schicht-System von 8 bis 14 Uhr unterrichtet. Mathe folgt in der kommenden Woche. „Dann werden auch nahezu alle Abiturientinnen und Abiturienten hier sein“, so Czubayko-Reiß.

Einen ähnlichen Ansatz wie das Adolfinum hat die Geschwister-Scholl-Gesamtschule gewählt. In dieser Woche stehen die Leistungskurse an, Montag und Dienstag folgen die Grundkurse. Laut Schulleiter Rolf Grüter haben am Donnerstag rund zwei Drittel der 56 Abiturientinnen und Abiturienten den freiwilligen Unterricht genutzt.

Alle Schulleiter blicken nun mit Spannung auf die Kultusministerkonferenz am kommenden Mittwoch. Denn auch, wenn Schule Ländersache sei, so Rolf Grüter, könne man an den dort getroffenen Entscheidungen einen Kurs ablesen, wie der weitere Weg bei den Schulöffnungen aussehen könne.