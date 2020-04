Moers: Bürger gehen mit Mundschutz shoppen

Wer im Modehaus Braun, bei Saturn, aber auch beim Bäcker in der Moerser Innenstadt einkaufen wollte, der hat ohne Mundschutz keine Chance. Seit gestern gilt auch in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen. „Um der Maskenpflicht gerecht zu werden, tragen Sie bitte beim Betreten eine Maske oder ein Tuch, damit Mund sowie Nase bedeckt sind“, stand auf einem Schild im Schaufenster des Süßwarengeschäftes Hussel.

Und die Moerser Bevölkerung schien darauf gut vorbereitet zu sein: Wer keine professionelle Maske hat, kann sich zwar auch ein Tuch oder einen Schal umbinden, das taten aber die wenigsten. Die meisten Menschen waren gestern Vormittag mit einer klassischen OP-Maske oder einer Stoffmaske in der Fußgängerzone unterwegs.

Manche Geschäfte in Moers zählen am Eingang ab, wie viele Kunden in den Markt dürfen

„Ich finde es gut, dass es jetzt eine einheitliche Maskenpflicht gibt, weil man sich beim Einkaufen schon etwas sicherer fühlt. Ich habe vorher schon einen Mundschutz getragen“, sagte eine Passantin. Außerdem dürfen seit Montag auch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie die zugängliche Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren.

Für alle Läden gilt dabei, dass die Zahl der gleichzeitig im Geschäft anwesenden Kunden eine Person pro zehn Quadratmeter der Verkaufsfläche nicht überschreiten darf. Einen Mundschutz zu tragen, ist ebenfalls Pflicht. Plakate und Hinweisschilder informieren darüber, dass der Zutritt nur so gestattet ist. Der große Ansturm blieb kurz nach den Ladenöffnungen aber sichtlich aus. Es bildeten sich keine Schlangen. In den Geschäften selbst war es kein Problem, den Mindestabstand einzuhalten.

Der Elektromarkt Saturn zählte am Eingang die Kunden. Im Markt selbst war der hintere Bereich, in dem Fernseher, Kühlschränke oder CDs zu finden sind, für die Kundschaft abgesperrt. Im Modehaus Braun sah es ähnlich aus: Um genau nachvollziehen zu können, wie viele Kunden sich gleichzeitig im Laden aufhalten, verteilten die Mitarbeiterinnen kleine Einlasskärtchen, die beim Verlassen des Geschäftes am Ausgang wieder abgegeben und desinfiziert wurden. 80 Personen durften gleichzeitig stöbern. Die oberen Etagen und Teile des Erdgeschosses waren dabei nicht zugänglich und mit rot-weißem Flatterband abgesperrt.

Die Menschen wirken trotz der Maskenpflicht entspannt

„Natürlich können wir unser Angebot von über 18.000 Quadratmetern auf 800 Quadratmetern nicht vollständig abbilden“, sagte ein Geschäftsführer. Trotzdem habe man versucht ein gemischtes Warenangebot auf der möglichen Verkaufsfläche zu bieten.

Eines fiel sowohl in den größeren, als auch in den kleineren Geschäften auf: Die Menschen wirkten trotz Maskenpflicht recht entspannt. Viele haben ihren Mundschutz auch im Freien nicht abgelegt, obwohl die Vorschrift das Tragen zunächst nur in Geschäften vorsieht. Wer mit dem Bus in Moers unterwegs war, dem begegneten ebenfalls gestern nur Menschen mit Mund-Nasen-Schutz. Anstandslos wurden die Masken beim Betreten des Busses angelegt. Fazit des ersten Tages mit Maskenpflicht: Es waren eher diejenigen, die auf den Straßen auffielen, die keine Maske getragen haben, als diejenigen die es taten.

>>> Kein Ersatz der Hygieneregeln

Zur Verpflichtung, Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen, gehören Einzelhandel, Wochenmärkte sowie Gastronomien, die Speisen und Getränke zur Abholung anbieten. Auch auf Flächen von Einkaufszentren, in Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern, Arztpraxen und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie im ÖPNV und an den zugehörigen Haltestellen und Bahnhöfen gilt die Pflicht. Ein Mund-Nase-Schutz ersetzt nicht die Hygiene- und Abstandsregeln.