Auszeichnungen Moers: Chef der Sparkasse am Niederrhein freut sich über Lob

Am Niederrhein. Die Sparkasse am Niederrhein ist bei einer Studie lobend erwähnt worden. Dabei geht es um die aktuelle Bewältigung der Corona-Pandemie.

Schöne Nachrichten für die Sparkasse am Niederrhein: „Das F.A.Z.-Institut und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) loben das gesellschaftliche Engagement der Sparkasse am Niederrhein in der Corona-Krise.“ Das teilt das hiesige Kreditinstitut mit. Weiter heißt es: „Das IWMF durchsuchte zuvor rund 400 Millionen Webseiten im deutschsprachigen Internet mithilfe von Künstlicher Intelligenz.“

Ergebnis: Die Sparkasse am Niederrhein gehört zu den 1.000 Unternehmen, die „vorbildlich dabei geholfen haben, dass Deutschland die Corona-Pandemie so gut bewältigen konnte. Viele Menschen verdanken diesem Einsatz wichtige Erleichterungen im Alltag“, zitiert die Sparkasse aus der Studie.

Der Vorstandsvorsitzende Giovanni Malaponti freut sich über die Anerkennung: „Wir wollten von Beginn der Pandemie an für unsere gewerblichen und privaten Kunden da sein.“ Bereits Mitte März hatte das Kreditinstitut eine eigene Internetseite für die rund 12.000 Firmen- und Gewerbekunden eingerichtet.

„Dort können sich unsere gewerblichen Kunden bis heute registrieren und erhalten fortlaufend aktuelle Informationen zu Förderprogrammen und vielem mehr“, sagt Malaponti. Parallel dazu federte die Sparkasse mit Tilgungsaussetzungen und Überziehungskrediten die existenziellen Sorgen ihrer Kunden weitgehend ab. Alle 23 Geschäftsstellen der Sparkasse von Moers bis Xanten waren durchgängig geöffnet.