Moers: Chinesen wollen Vossloh Locomotives übernehmen

Der Lokomotivenhersteller Vossloh Locomotives (VL), der einen großen Service-Standort in Moers betreibt, steht vor der Übernahme durch ein chinesisches Staatsunternehmen. Das Bundeskartellamt hat jetzt dem Kauf von VL durch CRRC zugestimmt.

VL ist in Europa und der Schweiz Marktführer in der Herstellung von Rangierloks mit Dieselantrieb. Die Fahrzeuge werden am Sitz in Kiel hergestellt und von den rund 100 Mitarbeitern am Servicestützpunkt Moers gewartet und repariert. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin ist 2019 bereits ein Vertrag mit CRRC unterschrieben, der Verkauf aber noch nicht vollzogen worden, weil die Zustimmung des Kartellamtes fehlte. Jetzt könne man mit CRRC in die Abschlussverhandlungen treten: „Wir freuen uns.“

Konzern spielt wichtige Rolle für chinesische Seidenstraße

Momentan sei es noch nicht möglich, etwas zur Strategie des künftigen Eigentümers und damit auch zur Zukunft des Standortes in Moers zu sagen, so die Firmensprecherin weiter. Auch die zuständige Gewerkschaft hält sich noch zurück. Dieter Lieske, Chef der IG Metall Duisburg-Niederrhein, weist darauf hin, dass CRRC – mit 150.000 Mitarbeitern weltweit der größte Produzent von Schienenfahrzeugen – auf den europäischen Markt dränge und sich offenbar mit dem Kauf von VL einen Zugang verschaffen wolle.

Der Konzern spielt eine wichtige Rolle in der chinesischen Industriestrategie „Neue Seidenstraße“, deren Ziel sich ganz in der Nähe von Moers befindet: im Duisburger Hafen. All dies deutet darauf hin, dass der Service-Stützpunkt in Moers mit seinem zentralen Ersatzteillager für ganz Europa eine Zukunft hat. Sein Sitz ist an der Baerler Straße 100.

2019 einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaftet

In den Hallen mit Kränen und Hebeständen mit bis zu 120 Tonnen Hubkraft ist Platz für zwölf Dieselloks. Repariert werden hier auch Loks, die nicht von VL hergestellt wurden. Zudem machen sich im Notfall mobile Reparaturtrupps von Moers aus auf den Weg zu den Kunden.

Die Mitarbeiter sind durchweg Fachkräfte. Gegründet wurde die Werkstatt in den 1950er Jahren von der Krupp-Verkehrstechnik in Mülheim/Ruhr, um vor allem Diesel-Lokomotiven der Zechenbahnen zu warten und zu reparieren. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gehörte sie zu Siemens, bevor sie von der börsennotierten Vossloh AG mit Sitz im sauerländischen Werdohl übernommen wurde. VL beschäftigt 500 Mitarbeiter und hat 2019 einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaftet.

Hintergrund: Die Geschichte der Firma Vossloh

Hinter dem in Moers recht unscheinbaren Unternehmen an der Baerler Straße verbirgt sich ein Name mit immenser Tradition. Die Geschichte der Firma Vossloh beginnt vor fast 140 Jahren in Werdohl im Sauerland.

1883 erhielt der Schmied Eduard Vossloh seinen ersten Auftrag von der Königlich Preußischen Eisenbahn. Er sollte, so die Order, Federringe herstellen, um Schienen auf den Schwellen zu befestigen. Die Schmiede war in der Neustadtstraße im heutigen Ortszentrum der Stadt an der Lenne. Vossloh lieferte, und die Preußen wollten mehr.

2011 wurde das Vossloh-Technologiezentrum eingeweiht. Foto: Matthias Alfringhaus / WR

Günstig war auch, dass damals immer mehr Strecken für die Eisenbahn erschlossen wurden. Laut einem Eintrag am benachbarten Amtsgericht Altena gibt es die Firma Eduard Vossloh seit 1888, der Firmensitz des heutigen Weltunternehmens, das lange am M-Dax notiert war, ist immer noch Werdohl. Dort wurde vor knapp zehn Jahren ein neues Technologiezentrum gebaut und in Betrieb genommen.

Der Schienenklemme ist Vossloh bis heute treu geblieben. Schienenbefestigungen aus dem Sauerland werden zum Beispiel in China und den USA verbaut. Im Stadtmuseum in Werdohl ist die Unternehmensgeschichte ausführlich dargestellt, am Stammhaus gibt es seit 2011 eine Hinweistafel.