Moers. In Moers haben sich zwei Männer mit dem Coronavirus infiziert. Beide waren zuvor in Tirol (Österreich). Der Kreis sucht jetzt Kontaktpersonen.

Jetzt gibt es auch die ersten bestätigten Corona-Fälle in Moers. Am Dienstag wurde der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel über zwei positive Testergebnisse auf den Coronavirus informiert. In beiden Fällen handelt es sich um Männer, die sich zuvor in Tirol (Österreich) aufgehalten haben.

Ein Mann war nach Angaben des Kreises Wesel vom Dienstagmorgen vor kurzem aus dem Urlaub (Tirol, Österreich) mit Krankheitssymptomen zurückgekehrt und befindet sich bereits seit drei Tagen in häuslicher Isolation. Unter strengsten Hygienemaßnahmen sei im Bethanienkrankenhaus Moers ein Test durchgeführt worden. Der Test sei positiv ausgefallen.

Der Mann ist laut Mitteilung des Kreises alleinlebend und selbstständig tätig. Seine Mitarbeitenden hat er informiert. Während seiner häuslichen Isolation wird er konstant vom Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel betreut. Bisher weist er einen leichten Krankheitsverlauf auf.

Coronavirus: Zwei Fälle im Kreis Wesel bestätigt

Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel ist nun dabei, alle Kontaktpersonen des Mannes zu ermitteln. Dies ist der zweite bestätigte Fall einer Corona-Infektion im Kreis Wesel.

.

Über den dritten bestätigten Corona-Fall im Kreis Wesel, den zweiten in Moers, informierte der Kreis am Dienstagnachmittag. Danach handelt sich um einen Bürger aus Moers, der sich in der letzten Woche ebenfalls in Tirol (Österreich) aufgehalten hat. Der Bürger befindet sich laut Mitteilung des Kreises in „häuslicher Absonderung“, zeigt leichte Symptome und wird von Mitarbeitenden des Fachdienstes Gesundheitswesen betreut. Derzeit ermittelt der FachdienstGesundheitswesen mit Hilfe des Betroffenen dessen Kontaktpersonen.

Dieser Fall steht aber in keinem Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Coronafall in Moers. Am Mittwochvormittag wird der Koordinierungskreis des Krisenstabs beim Kreis Wesel erneut zusammen kommen um das weitere Vorgehen zur aktuellen Lage zu besprechen und umzusetzen.

Virologe zum Coronavirus: Ansteckungsgefahr im Sommer gering Virologe zum Coronavirus- Ansteckungsgefahr im Sommer gering

Der erste Corona-Fall im Kreis Wesel war am 28. Februar bestätigt worden. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin der Verwaltung des St. Bernhard-Hospitals Kamp-Lintfort. Seit dem vergangenen Sonntag geht der Kreis einem begründeten Corona-Verdacht am Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) in Wesel nach. Die Schule ist vorsorglich noch bis mindestens Mittwoch geschlossen.

Wo breitet sich der Coronavirus aus? Unsere Karte zeigt die Infektionen in der Übersicht.