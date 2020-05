Moers: Das plant die Stadt in Meerbeck und Hochstraß

Moers. In Moers haben die Bauarbeiten am grünen Meerbeck begonnen. Die Stadtplaner beschäftigen sich schon intensiv mit dem nächsten Großprojekt.

In Meerbeck-Hochstraß in Moers hat vor wenigen Tagen der Bau einer Grünanlage begonnen, die es in dieser Form und Größe in Moers noch nicht gibt. Auf einer Fläche so groß wie drei Fußballfelder zwischen Römerstraße, Kirschenallee, Westerbruchgraben und der St. Marien-Grundschule entsteht ein Park, der Ziel für alle Generationen werden soll. Es ist das erste Großprojekt zur Erneuerung des Quartiers Meerbeck-Hochstraß. Teil zwei wird der Bau der „Grünen Mitte“ rund ums Rheinpreussenstadion.

Ein Teil des 12.000 Quadratmeter großen Areals war schon vorher Grünfläche. Zudem hat dort einmal das inzwischen abgerissene Lehrschwimmbecken an der Kirschenallee gestanden. Für Kleinkinder entsteht ein Bereich mit Sand, Wasserspielen und einer kleinen Rutsche, kündigt der städtische Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Martin Dabrock, an. Etwa in der Mitte ist eine Spielzone für größere Kinder geplant. Hier wird es ein Klettergerüst aus Holz und mit Seilen geben, dazu Röhrenrutschen in unterschiedlicher Größe, die den gut drei Meter hohen Hügel gleich nebenan nutzen.

Bürgermeister Christoph Fleischhauer, Landschaftsarchitekt Joachim Reck (Stil + Blüte – Büro für Freiraumplanung) und Katrin Velmans vom städtischen Fachdienst Grünflächen und Umwelt (v. l.) sowie Michael Fischer (Terra Flor Garten- und Landschaftsbau/im Bagger) starten symbolisch mit dem Bau der neuen Grünanlage. Foto: Stadt Moers

Im unteren Teil des Geländes nahe dem Westerbruchgraben will die Stadt mit einem Streetballkorb und einer Parkour-Anlage einen Treffpunkt für Jugendliche schaffen. Der Bereich ist weit entfernt von der Wohnbebauung, so dass auch das Aufprallen eines Basketballs niemanden stört, wie Martin Dabrock erläutert. Schließlich wird im Norden des Parks eine Ruhezone angelegt, zu der Bänke, ein Bouleplatz und ein kleiner Veranstaltungsplatz gehören. „Es geht da nicht um Großveranstaltungen“, verspricht Martin Dabrock. Er sieht dort eher Feste der St. Marien-Grundschule und von Nachbarschaften oder einen Standort fürs Spielmobil der Stadt.

Die vorhanden Bäume der alten Grünfläche und am Westerbruchgraben bleiben im Übrigen erhalten, 40 werden zusätzlich gepflanzt. Darüber hinaus wird ein Weg angelegt, der die Anlage umrundet und die Anlage von der Kirschenallee und der Römerstraße aus sowie über eine Brücke an der Justus-von-Liebig-Schule erreichbar macht. Vandalismus? Martin Dabrock glaubt, der Park sei „so gut es geht ‘vandalismus-restistent’ geplant“. Außerdem setzt er darauf, dass ihn möglichst viele Menschen nutzen und er durch diese soziale Kontrolle vor Beschädigungen geschützt wird. Immerhin liegen die Kosten bei 1,2 Millionen Euro, 80 Prozent dieser Summe wird durch das Programm „Soziale Stadt“ von Bund und Land bezahlt. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beendet sein, im Winter folgen die Pflanzungen.

Dabrocks Arbeit als Stadtplaner ist für diesen Park ist, nachdem die Bauarbeiten begonnen haben, längst getan. Er beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit dem zweiten Großprojekt: die Planungen für den Bau der „Grünen Mitte“ rund um das Rheinpreußenstadion. Trotz der Coronakrise, die die Öffentliche Hand bekanntlich viel Geld kostet, zeigt er sich zuversichtlich, dass es auch dort weitergeht: „Der Förderbescheid liegt ja vor“, sagt er, „die Planungsaufträge sind raus, der Bauantrag ist in der Vorbereitung. Zehn Prozent des Geldes sind schon ausgegeben.“ Die Kampfmittelbeseitigung im Boden werde möglicherweise noch in diesem Jahr erfolgen. Der Bau, so Martin Dabrock, könne im kommenden Jahr beginnen.