Moers: dreifache Freude, jeden Tag

Moers Die Moerser Drillinge Lia, Piet und Max machen ihre Eltern seit mehr als einem Jahr glücklich. Mit Tricks wird der Alltag stressfreier.

„Eigentlich geht mir den ganzen Tag das Herz auf“, sagt Diana Hinz. „Wenn die Kleinen zusammen spielen und mich anlachen – es gibt so viele schöne Momente.“ Alle Achtung, denn die Mutter der drei Wonneproppen Lia, Piet und Max hat seit gut einem Jahr nicht mehr durchgeschlafen, dafür aber rund um die Uhr Stress hoch Drei. Was auch für Vater Sebastian Tripp gilt. „Anfangs war es die Hölle, alle drei zu füttern, zu wickeln und zu waschen. Aber inzwischen haben wir viele Tricks auf Lager, mit drei Säuglingen durch den Alltag zu kommen. Und wir haben viel Hilfe bekommen.“ Das Ehepaar ist stolz und glücklich: „Ein Jahr ist geschafft“, lacht der Vater.

>>> Sie wollen keine Nachrichten aus Moers und Umland verpassen? Abonnieren Sie hier unseren täglichen E-Mail-Newsletter <<<

Am 28. November 2019 erblickten Lia, Piet und Max im Krankenhaus Bethanien das Licht der Welt. Die Frühchen haben sich prima entwickelt: „Sie haben rund zehn Kilo zugelegt und machen große Fortschritte“, berichtet die Mama. Gerade gibt es Reis mit Hackfleischbällchen. Jedes Kind sitzt im Halbkreis brav in seinem Kinderstühlchen. Mutti füttert, der volle Löffel macht stetig die Runde. Vor allem Piet futtert und futtert, er hat den größten Hunger. „Ja, bestätigt Vater, der putzt alles weg. Leider sehen seine Windeln auch so aus…“, meint er lächelnd.

Das Leben des Scherpenberger Paars hat sich gründlich gewandelt. „Einkaufen, das geht am besten mit den beiden Kinderwagen, einem Einzel- und einem Zweierwagen, das ist praktisch“, berichtet Vati. „Wenn wir unterwegs sind, sind wir immer ein Highlight für die Leute. Viele fragen, ob das Drillinge seien und ob sie mal schauen dürften“, erzählt Mama. „Durch den Bericht nach der Geburt wurden wir ziemlich bekannt im Ort.“

Mutter Diana Hinz wickelt ihre Drillinge, während sie krabbeln

Drillinge versorgen: eine Herausforderung: „Wenn das erste Kind satt ist und ins Bettchen geht, kommt das nächste an die Reihe. Es darf aber den ersten nicht wieder wach machen. Da dauert es eine Weile, bis der Zweite sich beruhigt hat und auch hingelegt werden kann. Alles zeitlich versetzt.“ So gehe das auch beim Aufwachen nachts. Kein Wunder, dass der Vater anfangs rund zehn Kilo Gewicht verloren hat. Schließlich fordert ihn seine Arbeit als Kaufmann ebenfalls. „Ich bekam nur drei Stunden Schlaf. Dann rieten Fachleute uns, eines der Kleinen nachts zur Schwiegermutter zu geben. Das läuft jetzt tatsächlich so, immer reihum ein anderes Kind. Das klappt prima, man bekommt etwas mehr Schlaf. Und den Kindern tut die Ruhe ebenfalls gut.“ Denn Drillinge seien halt solidarisch. Alle weinten mit, wenn eines damit anfange.

Mehr Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn finden Sie hier

Zu zweit sei die Mammutaufgabe nicht zu schaffen, betont Diana Hinz. „Wir sind heilfroh, dass unsere Eltern sowie viele andere Verwandte und Freunde uns beistehen. Beispielsweise kann ich nur in Ruhe duschen, wenn einer auf die Kinder aufpasst.“ Zudem fielen allein drei Maschinen Wäsche täglich an. „Und kochen kann ich nur nach 22 Uhr.“ Die Mutter ist auch die Schnellste beim Wickeln. „Sie wickelt die Kinder sogar beim Krabbeln“, sagt der Papa voller Bewunderung.

Die Kleinen seien ganz schön unterschiedlich, wissen ihre Eltern. „Piet ist der Professor und hat bereits den Anrufbeantworter gelöscht. Max ist ein Draufgänger und Kuschler. Und Lia redet ununterbrochen. Sie setzt sich prima gegen ihre Brüder durch und kann auch mal rabiat werden, wenn’s ums Spielzeug geht“, erzählt der Papa lachend.

Mehr Hilfe von den Behörden wäre wünschenswert gewesen, sagen die Eltern

Bei all der Freude wäre den Eltern ein wenig Entgegenkommen seitens der Behörden lieb gewesen. „Es war der Horror, mit den Ämtern zu sprechen, um wenigsten etwas Hilfe zu bekommen“, meint Sebastian Tripp. Am Ende habe er es aufgegeben. Ohnehin seien Drillingsfamilien benachteiligt: „Wir haben bisher noch keine Kita-Plätze und keine Tagesmutter. Alle scheuen vor den Drillingen zurück.“ Doch gerade die Kita sei bei Drillingen ja eine wirkliche Unterstützung. „Wir hoffen, doch noch Hilfe zu bekommen. Leider hat man uns bei der Stadt gesagt, man dürfe uns trotz der Drillinge nicht bevorzugen.“ Und: „Finanzielle Hilfe bekommen wir nur aus dem Familienkreis. Ohne sie wären wir verloren.“

Wenigstens zu Weihnachten gab es ein paar Stunden Ruhe für die Drillingsfamilie. Sie war bei der Oma und ließ sich mal „so richtig lecker bekochen“, sagt Diana Hinz erfreut.