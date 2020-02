Moers: Einzelhändlerinnen kämpfen um Angebotsvielfalt

„Stricken liegt total im Trend“, weiß Gunda Lippert. Darum hat die Inhaberin des Maßateliers Reeker an der Neustraße in Moers auch nicht lange gezögert, als ihr Nachbarin Gabi van de Vorle erzählte, dass sie ihren gegenüberliegenden Wollhandel „Lana Grossa“ nach sechs Jahren schließt und in den Ruhestand geht. Am Samstag ist endgültig Schluss.

Wolle aber wird es nach dem Ende des letzten Fachgeschäftes weiter in der Innenstadt zu kaufen geben. Dafür hat Gunda Lippert extra einen Bereich in ihrem Geschäft freigeräumt und die bunten Wollknäuel farbenfroh in den Regalen verteilt. Lippert führt den Wollhandel von Gabi van de Vorle weiter. Dazu hat sie einen Teil der restlichen Wollbestände übernommen und bereits Kontakte mit den Produzenten geknüpft. Eine Momentaufnahme solle es nämlich nicht bleiben, so Lippert. Sie möchte die Wolle dauerhaft anbieten. Zusätzlich. „Eingespart wird hier nichts.“

Wollhandel in Moers muss es weiter geben, findet Gunda Lippert

Gabi van de Vorle freut sich über den Vorstoß ihrer Nachbarin, die vor rund sechs Wochen spontan auf diese Idee gekommen sei, um nicht auch noch das letzte Wollangebot in der Stadt zu verlieren.

Seit einem halben Jahr habe ihr Entschluss festgestanden, den Laden zu schließen, sagt van de Vorle. Die Suche nach einem Nachfolger sei aber erfolglos gewesen. Drei Interessenten seien nach und nach abgesprungen. „Ich kann das auch verstehen“, sagt die Wollhändlerin. „Sechs Tage die Woche zehn Stunden im Laden stehen, dazu die hohen laufenden Kosten, und das bei einer rückläufigen Geschäftsentwicklung“ - das sei nicht für jeden etwas.

Gunda Lippert, Maßschneiderin und seit mehr als 30 Jahren im Geschäft, ist sich sicher, dass das Angebot in der Innenstadt weiter nachgefragt bleibt. Auch, weil Stricken momentan ein regelrechter „Hype“ sei, so Lippert, nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ihr erstes Wollknäuel hat sie übrigens vor rund zwei Wochen verkauft. „Sockenwolle.“