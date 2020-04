Moers Festival findet statt, aber ohne Publikum in der Halle

Das Moers Festival soll trotz Corona-Krise stattfinden. Konzerte werden mit den nötigen Schutzmaßnahmen für Künstler und Technik live gestreamt.

Moers Das Moers Festival (29. Mai - 1. Juni) findet statt – allerdings ohne Publikum in der Halle. Geplant ist, die Musiker auf zwei Bühnen in der Halle spielen zu lassen. Die Auftritte werden dann live und umsonst gestreamt. Aktuell seien noch 60 Bands an Bord, vier Künstler, darunter John Zorn, hätten abgesagt, so Isfort. Die Konzerte würden mit den nötigen Schutzmaßnahmen produziert. Niemand solle gefährdet werden, betont der künstlerische Leiter.

Er sei sich durchaus bewusst, dass Streaming kein echter Ersatz sein kann, dafür könne es aber in Zeiten der Corona-Krise „eine passende Rettungsweste oder Schwimmflügelchen“ sein. Dieser Plan B berge womöglich das Risiko des Scheiterns, „aber davor haben wir keine Angst“, so Isfort weiter: „Es ist das Größtmögliche an sozialem Ereignis, das wir jetzt bieten können.“ Damit wolle das Moers Festival auch ein Signal setzen für Künstler, bei denen die existentielle Angst momentan groß sei.

Fördergeber, Medienpartner und nicht zuletzt die Stadt Moers stehen laut Isfort hinter dem Vorhaben. Die fehlenden Eintrittsgelder könne man nicht kompensieren. Das Geld für bereits gekaufte Karten werde zurückerstattet, allerdings sei man dankbar „für jede Karte, die nicht zurückerstattet werden will.“