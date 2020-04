Moers: Gartenhaus wird durch einen Brand stark beschädigt

Moers. An der Eichenstraße in Moers brennt am frühen Ostermorgen ein Gartenhaus. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei - und sucht Zeugen des Geschehens.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2 Uhr an der Eichenstraße ein Gartenhaus in Brand. Die sofort alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Das Gartenhaus wurde durch den Brand stark beschädigt, die Ursache ist bislang ungeklärt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht jetzt Zeugen des Geschehens am vergangenen Wochenende. Sachdienliche Hinweise können unter der Rufnummer 02841 / 1710 an die Polizei in Moers gerichtet werden.