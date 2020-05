Moers geht in die Offensive: Über 300 neue Kita-Plätze

Innerhalb kürzester Zeit sollen in Moers über 300 neue Kita-Plätze entstehen. Dafür wird kräftig gebaut, aber auch Bestandsgebäude sollen erweitert und umfunktioniert werden. Der in Moers neue Träger Stepka Kitas könnte an bis zu drei Standorten aktiv werden.

Im Moerser Stadtteil Hochstraß an der Taubenstraße ist die Zukunft schon greifbar. Frauke Schittek, Birgit Hesselbarth und Carmen Koster von Stepke Kitas stehen vor dem Rohbau der Kita Sinneszauber, die mitten in einem Neubaugebiet liegt. 88 Plätze in fünf Gruppen für Kinder von 0 bis sechs Jahren sollen hier entstehen. „Wir arbeiten mit Investoren zusammen, die die Kitas nach unseren Vorstellungen bauen“, sagt Schittek.

Es gibt schon viele Anmeldungen

Sie ist in Nordrhein-Westfalen die Regionalleiterin West für das stark wachsende Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin. 15 Kita-Projekte befinden sich zurzeit in der Umsetzung, berichtet Schittek. Das Engagement macht sich offenbar bezahlt, für die Kita Sinneszauber liegen bereits 30 Anmeldungen vor, wie ihre Stellvertreterin Birgit Hesselbarth berichtet.

Die Kita soll spätestens Anfang 2021 fertig sein, zurzeit werden die Hausleitung und weitere Fachkräfte gesucht. Schulungen und Weiterbildung gehören dazu, Stepke verfüge über eine eigene Akademie, sagt Fachberaterin Carmen Koster. Zum pädagogischen Konzept gehören die Schwerpunkte Gesundheit und Bewegung. An der Taubenstraße wird es zum Beispiel eine Turnhalle geben. Im Angebot der Stepke Kitas sind auch schwimmen und englisch. Gekocht werde in der Kita.

Stepke Kitas will Anfang 2021 auch eine neue Kita mit 80 Plätzen in vier Gruppen in einem Bestandsgebäude an der Gabelsberger Straße in der Moerser Innenstadt eröffnen. Das hierzu erforderliche Verkehrskonzept liege vor, bestätigt Schittek. Noch einmal soviel Kapazität, also 80 Plätze in vier Gruppen, soll in einem Kita-Neubau im Moerser Feld entstehen, und auch hier ist Stepke als Träger im Gespräch, zum Beispiel heute im öffentlich tagenden Jugendhilfeausschuss (15 Uhr, Kulturzentrum Rheinkamp).

Weitere Projekte sind laut Stadt die Erweiterung der städtischen Kita Lockertstraße in Asberg um 45 Plätze in zwei Gruppen sowie der teilweise Abriss und Neubau der Kita Holderberger Straße (zehn weitere Plätze). Das größte Projekt in Moers ist zurzeit die betrieblich unterstützte Kindertageseinrichtung auf dem Campus des Krankenhauses Bethanien. Über 100 Plätze sollen hier entstehen.

Der Zeitplan für alle Projekte steht

Es mag für einige durchaus ehrgeizig klingen, aber bei der Stadt geht man davon aus, dass alle Projekte bis spätestens zum Start ins Kita-Jahr 2021/22 am 1. August kommenden Jahres abgeschlossen sind.

>>INFO

Zum Start des neuen Kita-Jahres 2020/21 am 1. August stehen in Moers 3259 Plätze zur Verfügung, davon 2806 U3 (Kinder unter drei Jahre) und 453 Ü3 (Kinder über drei Jahre). Diese Plätze teilen sich auf 49 Kindertagesstätten auf, inklusive der künftigen Einrichtungen an der Teutonenstraße und der Taubenstraße.

In der Tagespflege gibt es 480 U3- und 140 Ü3-Plätze. Wie die Stadt mitteilt, sind mit Blick auf das kommende Kita-Jahr zurzeit 50 Kinder nicht mit Plätzen in Einrichtungen oder der Tagespflege versorgt. Es sei aber davon auszugehen, dass sich die Zahl in den kommenden Wochen mindestens noch reduziere.