Moers: Hilfe für Senioren bei Buchung von Impfterminen

Moers Anja und Wolfram Reutlinger möchten Senioren in Meerbeck bei der Buchung von Impfterminen helfen. Auch Gruppenfahrten sind geplant.

Seniorinnen und Senioren, die 80 Jahre oder älter sind, können ab Montag, 25. Januar, einen Termin für die Erstimpfung vereinbaren, die am 8. Februar im Impfzentrum Wesel starten soll. Und wer keinen Internetanschluss hat oder überfordert ist, kann in Meerbeck Unterstützung bei der Buchung von Impfterminen bekommen. Anja und Wolfram Reutlinger bieten ab kommender Woche in der Werkstatt an der Zwickauer Straße 16 Hilfe bei der telefonischen oder digitalen Terminbuchung im Impfzentrum Wesel an.

Die digitale Hilfe in Meerbeck startet am Mittwoch, 27. Januar, und soll von da an jeden Mittwoch und Samstag von 10 bis 12 Uhr angeboten werden, "parallel zu den Marktzeiten", sagte Anja Reutlinger bei der Vorstellung am Donnerstag. An einem Fenster neben der Eingangstür können sich Hilfesuchende gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern im Impfzentrum anmelden und bekommen die notwendigen Formulare ausgedruckt. Das Hygienekonzept ist mit dem Ordnungsamt der Stadt abgestimmt und die technische Ausstattung kommt von der Volksbank, die ein iPad und einen Drucker zur Verfügung stellt. Und Volksbank-Chef Guido Lohmann war am Donnerstag von dem Hilfsangebot so begeistert, dass er die Hilfe seines Unternehmens spontan ausweitete.

Wenn möglich, möchten die Initiatoren auch Gruppenfahrten zum Impfzentrum anbieten

Denn die Terminbuchung sei schließlich nur der erste Schritt, sagte Wolfram Reutlinger, die zweite Frage sei aber: "Wie komme ich zum Impfzentrum?" Zu diesem Zweck hat sich das engagierte Paar an das Nachbarschaftsnetzwerk und den Malteser Hilfsdienst gewandt, um coronakonforme Gruppentransporte zu ermöglichen. "Bei den Maltesern liegt eine ganze Fahrbereitschaft brach", sagte Anja Reutlinger.

Sowohl das Netzwerk als auch der Hilfsdienst seien bereit zu helfen. "Die Malteser könnten zum Beispiel vier Personen befördern." Allerdings brauche man dafür Terminkontingente im Impfzentrum, so Reutlinger, die in dieser Frage auf Hilfe vom Kreis hofft. Zum anderen gebe es bürokratische Hürden, die man nur mit der Stadt besprechen könne. Und nicht zuletzt gehe es auch um die Kosten. Ehrenamtlich soll alles bleiben, allerdings möchten Anja und Wolfram Reutlinger gerne eine Spritumlage für alle Fahrer einrichten.

>>> Mehr Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn lesen Sie hier

Und sollte es tatsächlich möglich sein, einen Transportservice anzubieten, müssen sich die Malteser zumindest am Anfang keine Gedanken um die Fahrtkosten machen. "Die ersten 1000 Euro Spritkosten gehen auf uns", warf Volksbank-Chef Guido Lohmann spontan ein, der begeistert von der Hilfe ist, die das Ehepaar Reutlinger gemeinsam mit dem Meerbecker Einzelhändler Sebastian Mörth ab der kommenden Woche anbietet.

Die Terminbuchungshilfe sei "hammermäßig gut", so Lohmann, der vor allem die Tatkraft der Initiatoren lobte. In einer Zeit, in der vor allem Hilflosigkeit, Unsicherheit und Zaghaftigkeit vorherrschten, "da packen Sie einfach an". Eine Krise wie die Corona-Pandemie erfordere Mut. Und den legten die Reutlingers und Sebastian Mörth an den Tag.



INFO

Plakat wird in die türkische Sprache übersetzt





♦ Das digitale Hilfsangebot bei der Terminbuchung für ältere Menschen startet am Mittwoch, 27. Januar. Ab da soll der Service jeden Mittwoch und Samstag in der Werkstatt an der Zwickauer Straße 16 angeboten werden. Von jeweils 10 bis 12 Uhr helfen ehrenamtliche Kräfte dabei, sich für eine Erstimpfung anzumelden.





♦ Das Angebot erstreckt sich primär auf Meerbeck, doch Hilfesuchende aus anderen Stadtteilen würden nicht ausgeschlossen, sagt Sebastian Mörth.

♦ Mit Plakaten möchten die Initiatoren die Aktion bekannt machen. Auch auf die muslimische Gemeinde werde man noch zugehen, so Anja Reutlinger. Außerdem werde das Plakat noch in die türkische Sprache übersetzt.