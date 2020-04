Moers: Löscharbeiten am Hochhaus dauerten bis Mittwoch

Moers. Die Löscharbeiten an der Römerstraße waren schwierig. Windböen fachten das Feuer ständig an. Hunderttausende Liter Wasser flossen ins Mauerwerk.

Das Hochhaus an der Römerstraße wird nach dem Brand am vergangenen Dienstag auf längere Zeit unbewohnbar bleiben. Das kündigte die Feuerwehr im Gespräch mit der NRZ an. Demnach waren die Löscharbeiten aufwendiger als zunächst gedacht. Bis zum frühen Mittwochmorgen um 4 Uhr sei man noch damit beschäftigt gewesen, das Dach und darunter liegende Glutnester zu löschen, sagte der stellvertretende Leiter der Moerser Feuerwehr, André Gesthuysen. Gründe seien die ältere Bauweise des Daches mit Holzschalung und Hohlschichten sowie ständige Windböen gewesen, die das Feuer am Nachmittag immer wieder angefacht hätten.

Mit Hilfe der Feuerwehr Duisburg habe man den Brand schließlich bis etwa 18 Uhr unter Kontrolle bringen können. Drei Drehleiterfahrzeuge waren dafür zeitweise parallel im Einsatz, mehrere hunderttausend Liter Wasser ergossen sich dabei über das Dach und verteilten sich im gesamten Gebäude. Noch in der Nacht öffnete die Feuerwehr gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) die komplette Dachkonstruktion und bohrte sie teilweise auf, um auch das letzte Glutnest freizulegen. Nun ist das Feuer gelöscht, das Haus werde aber sicher eine Kernsanierung nötig haben, schätzt André Gesthuysen.

Die Stadt möchte den betroffenen Familien schnellstens helfen

Insgesamt 126 Bewohner mussten das 40-Parteien-Haus verlassen, sie wurden vom Roten Kreuz zunächst in der Turnhalle der gegenüberliegenden Geschwister-Scholl-Gesamtschule betreut und versorgt. Sechs private Mieter kamen anschließend in einem Hotel unter. Insgesamt 34 Familien hat die Stadt dagegen vorübergehend in der Flüchtlingsunterkunft an der Filder Straße untergebracht. Die Verwaltung hatte die Wohnungen in dem Hochhaus für Asylbewerber angemietet.

Es werde jetzt schnellstens nach angemessenen Unterbringungsmöglichkeiten gesucht, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk auf Nachfrage. Man werde sich bemühen, allen betroffenen Menschen schnellstmöglich wieder Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das könne aber eine gewisse Zeit dauern. Schließlich wisse man nicht, ob das Hochhaus möglichst schnell wieder bezugsfertig sei und müsse sich im gegenteiligen Fall auf dem Markt nach verfügbaren Wohnungen umsehen.