Moers im Zweiten Weltkrieg: Bürger erinnern sich an das Ende

Es ist der 8. Mai 1945, Nazi-Deutschland hat kapituliert, heute vor 75 Jahren geht der zweite Weltkrieg zu Ende, zumindest in Europa. In Moers war an diesem Tag der „Schlamassel“, wie es ein Zeitzeuge formuliert hat, schon gut zwei Monate vorbei. Am 4. März hatten amerikanische Truppen die Grafenstadt erreicht und hier den Krieg beendet.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren 5000 Soldaten aus Moers eingezogen, 160 Menschen in der Stadt durch Bomben getötet und 535 Wohnhäuser zerstört worden. 286 landwirtschaftliche, gewerbliche und öffentliche Gebäude waren schwer beschädigt, wie die Stadtchronik vermerkt.

Wie erlebten die Menschen am Niederrhein das herannahende Ende des Krieges und die Tage der Befreiung? Bernhard Schmidt, Herausgeber und Mitautor des Standardwerks „“ und bei Kriegsende knapp zwei Jahre alt, hat für das Buch Menschen interviewt, die sich auf die Befreiung durch die Alliierten freuten, „es gab auch solche“, schreibt er.

„In mir kam eine ganz junge Freude auf“, sagte Hanns Dieter Hüsch über das Kriegsende und das Eintreffen der Amerikaner

Da ist Else Engeln, Ehefrau des 1933 für die KPD in den Moerser Stadtrat gewählten Willi Engeln aus der Kirschenallee. „Wir haben regelmäßig Feindsender gehört. Radio, Fußbänkchen und Decke drüber. Ich stand meistens Wache“, erzählt sie. „Der Bunker an der Römerstraße in Asberg war immer sehr voll.

Je näher die Amerikaner kamen, desto größer die Angst.“ Immer wieder seien auch versprengte deutsche Soldaten aufgetaucht, die „von der Fahne gegangen waren“. Bei Familie Engeln bekamen sie dann Zivilkleidung und etwas zu essen.

Auch dieses Bild in Meerbeck entstanden. Foto: ns-dokumentationsstelle / stadt moers

Karl Coppels Eltern und seine drei Geschwister wurden wegen des jüdischen Glaubens der Familie ermordet, er selber war in ein Lager in Pommern deportiert worden. Als die Front kam, so der Neukirchen-Vluyner, seien die SS-Leute keine Helden mehr gewesen und Hals über Kopf geflohen. „Die Befreiung begann mit dem Geschützdonner. (...) Was heißt ,Befreiung’? Dass man wieder Mensch wird oder ist. Und nicht mehr diesen Häschern und Mördern ausgesetzt ist. Dass man wieder essen kann, leben kann.“

Anni Erberich war zu dieser Zeit 17 Jahre alt und arbeitete als Kontoristin bei der Firma Braun. Sie stammt aus einer SPD-Familie, wie sie es nennt, „aber über das politische Geschehen wusste ich sehr wenig, alle waren sehr vorsichtig. Natürlich war da die Hoffnung, dass es bald zu Ende geht. Und als die Amerikaner kamen – ich erlebte das in Asberg mit –, waren wir froh, dass es so weit war. Wir hofften sehr auf einen Neubeginn.“

Insgesamt hat die Erinnerungen von 19 Zeitzeugen aufgeschrieben und in „Moers unterm Hakenkreuz“ dokumentiert. Einer von ihnen war der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch, er erlebte die Ankunft der Amerikaner als 19-Jähriger. Zwei Tage verbrachte die Familie im Bunker und war gespannt, „was denn die Scheißgeschichte mit uns machen würde“. Dennoch: „... die Amerikaner kamen immer näher, und in mir kam eine ganz junge Freude auf, denn die Amerikaner, das war für uns Schüler schon eine riesige Sache, Amerika, Demokratie, Toleranz, Freiheit, Jazz und alles, was wir uns erträumten.“