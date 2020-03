Moers: Journalistin referiert über Landnahme der Rechten

Moers. Laut Andrea Röpke siedeln sich Rechtsextreme in ländlichen Regionen an, um dort an Einfluss zu gewinnnen, Wie, das erklärt sie am 18. März.

Die Politologin und mehrfach ausgezeichnete Journalistin Andrea Röpke, Expertin für Rechtsextremismus gastiert am Mittwoch, 18. März, mit ihrem Vortrag „Völkische Landnahme. Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“ um 19.30 Uhr im Alten Landratsamt, Kastell 5.

Nach ihren Recherchen siedeln sich Rechtsextreme in ländlichen Regionen an, um dort über „nationale Graswurzelarbeit“ Einfluss zu gewinnen. Demnach betreiben sie ökologische Landwirtschaft, pflegen altes Handwerk und nationales Brauchtum, organisieren Wirtschaftsnetzwerke. Sie bringen sich in Vereinen ein, gehen in die lokale Politik, engagieren sich für Umweltschutz - aber Umweltschutz bedeute in ihrem Denken „Volksschutz“, so Röpke.

Über ihre Recherchen wird die Journalistin auf Einladung der evangelischen Kirche, der Vereine „Erinnern für die Zukunft“ und Neue Geschichte im Alten Landratsamt sowie des Grafschafter Museums sprechen.