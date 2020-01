Moers: Kathrin Leneke folgt beim Jungen STM auf Holger Runge

Sie ist gekommen, um zu bleiben. Sie kennt Moers und kennt die Moerser Szene. 2014 kam Kathrin Leneke als Regieassistenz zum Schlosstheater, feierte ihr veritables Regiedebüt mit „Judas“ in der Kapelle, zog nach Moers, obwohl sie von 2017 an in Herne mit einem Stipendium der Nachwuchskünstlerstiftung NRW arbeitete, gehörte zum Team des Moers Festivals und wird nun als Theaterpädagogin des Jungen STM Nachfolgerin des im September 2018 überraschend verstorbenen Holger Runge. „Ich liebe Moers und ich lebe hier sehr gerne“, sagt die 32-Jährige bei ihrer offiziellen Vorstellung am Dienstag.

Deshalb kennt sie auch schon einige Orte, an denen die Jugendlichen von Moers „so rumhängen“, wie sie scherzhaft formuliert. Eben nicht nur im Bollwerk oder in den Jugendzentren, sondern auch einfach auf irgendwelchen Bänken, Mäuerchen oder an Bushaltestellen. Und genau dort will sie die jungen Leute auch abholen.

Kathrin Leneke geht mit Selbstbewusstsein an den Start

Das gehört zu ihren Aufgaben, die Schlosstheater-Intendant Ulrich Greb so umschreibt: „Es geht hier nicht nur um Theaterpädagogik im engeren Sinne, sondern im hohen Maße auch darum, das Profil unseres Theaters zu vertreten. Dazu gehört, sich gesellschaftspolitisch zu äußern und in die Gesellschaft hineinzuwirken, indem das junge Schlosstheater sich auch ins Stadtbild einbringt. Eine große Herausforderung.“

Kathrin Leneke feierte 2017 mit „Judas“ und Frank Wickermann in der Hauptrolle ein veritables Regiedebüt. Foto: Bettina Engel-Albustin / fotoagentur ruhr moers

Der sich offensichtlich – womöglich auch in Anbetracht der großen Fußstapfen, die Runge hinterlassen hat – nicht jeder stellen wollte oder konnte. Die STM hat die Stelle zwei mal ausgeschrieben, wie Greb einräumte.

Nicht nur er freut sich über die Neubesetzung der Stelle, sondern vor allem wohl auch Robert Hüttinger, ebenfalls Theaterpädagoge, der in den letzten Monaten sich eben nicht nur auf den Elementarbereich und die Arbeit mit Kindergarten- und Grundschulkindern konzentrieren konnte, sondern viele andere Aufgaben mit übernehmen musste – inklusive Vorbereitung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals „Penguin’s Days“, das schon am 17. März an den Start gehen wird.

Mit Selbstbewusstsein geht nun Kathrin Leneke an den Start: „Ich habe Holger Runge kennengelernt und habe großen Respekt vor seiner Arbeit. Ich freue mich, daran anknüpfen zu dürfen.“ Ihr Ziel sei es, mit den Jugendlichen ab 15 Jahren vor allen moderne Texte zu inszenieren: „Gegenwartssprache für Gegenwartsthemen“, nennt sie das. Es sei aus ihrer Sicht wichtig, sich „ernsthaft für deren Themen zu interessieren“: „Das sind junge Persönlichkeiten, die wollen ernst genommen werden.“ Sie seien in einer Findungsphase und da könne Theater das Leben bereichern. Das habe sie selbst so erfahren. Die Themen möchte sie deshalb mit den Jugendlichen erarbeiten. Schon in Arbeit hat sie Ingrid Lausunds konsumkritisches „Hysterikon“ im Rahmen des Sparkassen-Azubi-Projekts, das selbstverständlich auch weitergeführt wird.

Das „W“, also das Wallzentrum, als zusätzlichen Spielort, sieht die „Neue“ als Bereicherung. Gerne möchte sie auch ein Mehrgenerationenprojekt anstoßen.

Wer bei diesen Abenteuern dabei sein möchte und zwischen 15 und 24 Jahre alt ist, ist jederzeit willkommen: kathrin.leneke@schlosstheater-moers.de oder 02841/9493044 oder -043 (Robert Hüttinger). Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, nur das: „Offenheit, Experimentierfreude, dann geht es los“, sagt Leneke.