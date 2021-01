Moers: Kodi-Filiale an der Homberger Straße schließt

Moers Die Filiale in Moers sei unter den "aktuellen Mietbedingungen wirtschaftlich nicht darstellbar". Wann geschlossen wird, steht fest.

Die Kodi-Filiale an der Homberger Straße in Moers schließt im Mai dieses Jahres. Das teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit Hauptsitz in Oberhausen mit.



Nach eigener Darstellung bietet der Discounter in insgesamt rund 250 Filialen Drogerie- und Haushaltswaren an. In Moers gibt es nach Angaben des Unternehmens drei Filialen, die an der Homberger Straße soll im Mai schließen.



„Unter den aktuellen Mietbedingungen ist die Filiale wirtschaftlich nicht darstellbar und eine Weiterbetreibung daher leider nicht möglich“, teilt die Sprecherin mit. Moers sei für Kodi jedoch ein attraktiver Standort. Weitere Schließungen seien, auch an den Standorten Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn, aktuell nicht vorgesehen.



Vielmehr seien in diesem Gebiet Modernisierungsmaßnahmen, eventuell auch neue Standorte geplant. Genauere Angaben dazu könne man zurzeit allerdings nicht machen. Die acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Filiale an der Homberger Straße bekämen die Möglichkeit, in den nächstgelegenen Filialen mit Vakanzen eingesetzt zu werden.