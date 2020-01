Moers: Maskierter Mann betritt Spielhalle - und geht wieder

Moers. Ein Unbekannter mit Skimaske betrat am Freitag eine Spielhalle an der Franz-Haniel-Straße. Als der Angestellte ihn anschrie, ging der Mann wieder.

Ein Unbekannter, der mit einer Skimaske maskiert war und einen Gegenstand (evtl. einen Elektroschocker) in der Hand hielt, betrat am Freitagabend gegen 20.40 Uhr eine Spielhalle an der Franz-Haniel-Straße.

Ein 65-jähriger Angestellter aus Duisburg schrie den Unbekannten allerdings so resolut mit den Worten „Was willst Du“ an, dass sich der Mann auf der Stelle umdrehte und die Spielhalle wieder verließ. Er flüchtete in Richtung eines Feldwegs an der Kornstraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/171-0 entgegen.